“PREMIO LECCACULATIJA” – IL GIORNALISTA STEFANO TAMBURINI SCATENA UNA BUFERA TWITTER SU GIANLUCA DI MARZIO CHE, IN COLLEGAMENTO DA CASA, MOSTRA LA MAGLIETTA DI CRISTIANO RONALDO APPICCICATA A QUELLA INCORNICIATA DI KAKA' – I FOLLOWER SI SCATENANO: "CHE DELUSIONE", "QUELLA MAGLIETTA FA CACA'..." - LA REPLICA DEL GIORNALISTA DI SKY SPORT

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