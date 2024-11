“LA PRESIDENZA FIGC? NON HO DETTO NO. AD OGGI NON C’È NULLA DI CONCRETO, NESSUNO MI HA CHIAMATO” – DEL PIERO ROMPE IL SILENZIO SULLA SUA CANDIDATURA ALLA GUIDA DELLA FEDERCALCIO E FA CAPIRE CHE NON VUOLE ESSERE LA BANDIERINA DEGLI ANTI-GRAVINA (LOTITO, DE LAURENTIIS E CAIRO): “MI HANNO ACCOSTATO AD UNA FRANGIA CONTRO UN’ALTRA MA NON VOGLIO LAVORARE CONTRO QUALCUNO” – GRAVINA, FORTE DEI CONSENSI CHE HA IN TASCA, E’ PRONTO A SCIOGLIERE LA RISERVA MA UN TESSERATO DEGLI ARBITRI HA INOLTRATO LA RICHIESTA PER FAR APRIRE UN PROCEDIMENTO NEI SUOI CONFRONTI...

ALEX DEL PIERO ALL ALLIANZ STADIUM

(ANSA) - Sale la temperatura della corsa per il vertici del calcio, su cui adesso piomba anche una denuncia: "La giustizia sportiva indaghi su Gravina". E intanto Alex Del Piero, indicato in questi ultimi giorni come possibile candidato alla presidenza della Figc, rompe il silenzio: 'Nessuno al momento mi ha chiamato, nemmeno l'assocalciatori; ma dire che no, non è vero".

Insomma la porta all'avventura federale l'ex capitano della Juve, campione mondiale nel 2006 con l'Italia di Lippi, non la chiude, consapevole però che per arrivare in fondo bisogna che almeno una delle componenti lo candidi. "Non c'è nulla di concreto, se non ti invitano non ti presenti - ha aggiunto Del Piero - e comunque non sarei mai un candidato 'contro'. Io sono per il lavoro di squadra, sempre".

ALEX DEL PIERO ALL ALLIANZ STADIUM

Una persona, l'ex n.10, che tutti finora hanno solo elogiato, e lo aveva fatto anche il ministro dello sport Andrea Abodi: "Una figura che non si discute, per la qualità della persona, ha dimostrato di averne anche fuori dal campo". Un giudizio sull'uomo - precisa Abodi - "poi il meccanismo elettivo ha regole che non possono essere modificate e turbate. E' giusto che il sistema federale trovi la risposta per i prossimi 4 anni che passa attraverso l'identificazione di una persona e che si concretizzi in un programma da realizzare".

ALEX DEL PIERO ALL ALLIANZ STADIUM

Intanto contro Gravina, pronto a sciogliere la riserva sulla sua ricandidatura, un tesserato degli arbitri ha inoltrato la richiesta direttamente a Giuliano Amato, Garante presso il Coni del Codice di Disciplina Sportiva affinché venga aperto un procedimento nei confronti del presidente della Figc.

L'istanza fa espresso riferimento al coinvolgimento di Gravina nell'inchiesta sui diritti tv della Lega Pro (per la quale il n.1 di Via Allegri è indagato con l'accusa di autoriciclaggio) quando questi ne era presidente e lamenta "la violazione dei doveri di lealtà e correttezza scolpiti dall'art.2 del Codice di comportamento sportivo del Coni". Una mossa che aggiunge tensioni nell'avvicinamento all'assemblea elettiva fissata per il 3 febbraio. Ma Gravina, a quanto filtra da via Allegri, "è "molto sereno", sia perché è convinto di non aver fatto nulla sia perché la situazione non può inficiare la sua ricandidatura.

totti antognoni gravina rivera del piero baggio con gli azzurri a coverciano

L'istanza, sono infatti certi dall'entourage del presidente, non può essere accolta perché l'onorabilità della persona è compromessa se si è stati condannati con sentenza passata in giudicato o se c'è stato un sequestro, due fattispecie che al momento non riguardano Gravina. La questione federale arriva pure in Parlamento, con l'interrogazione presentata dal senatore Mario Borghese che chiede direttamente al ministro Abodi "se non ritenga di segnalare agli organi competenti tutte le iniziative necessarie al fine di salvaguardare l'immagine della Federazione". Il clima resta pesante: vanno messe da parte le tensioni che, a detta dello stesso ministro, "hanno caratterizzato l'ultimo quadriennio, con una personalizzazione del confronto che è diventato scontro".

ALEX DEL PIERO ALL ALLIANZ STADIUM

(…)

DEL PIERO

Da ilnapolista.it

alessandro del piero skymobile??julehering 032

In occasione del prepartita prima della Champions, negli studi di Sky è intervenuto Alex Del Piero a proposito di una sua eventuale candidatura a presidente Figc. Nei giorni scorsi si sono rincorse le voci su un suo possibile ruolo di primo piano interno alla federazione, ma nulla di concreto. A Sky Sport, Del Piero ha chiarito la sua posizione.

«La situazione è molto semplice, non mi sono alzato una mattina e ho deciso di candidarmi. Nessuna componente della Figc mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo. Non è che uno si presenta da solo. Io sono una persona aperta e disponibile, da uomo di calcio mi informo su tutto e seguo tutto. Una situazione del genere deve essere presa in considerazione con uno spirito diverso, mi hanno accostato ad una frangia contro un’altra. Io non sono quel tipo di persona. La squadra è fondamentale, un uomo non cambia le dinamiche, ci deve essere uno spirito di squadra per arrivare. Non voglio lavorare contro qualcuno, soprattutto per la Figc».

Del Piero ha poi concluso: «Da qui a dire che è no, non è vero. Ma bisogna sedersi e parlarne. Ma non è così semplice, ad oggi non c’è nulla di concreto»

Il telefono di Alessandro Del Piero ha squillato spesso, nelle ultime ore. Lo hanno cercato in tanti per chiedergli la stessa cosa: «Davvero ti candidi alla presidenza della Federcalcio?». E lui ha sorriso, si è schermito, se l’è cavata con una battuta. Lo hanno cercato anche squadre di serie A. Tutti interessati alle sue intenzioni.

del piero stadium

Di certo la notizia ha fatto rumore e agitato l’opinione pubblica. Perché Del Piero è un nome che, fuori dai palazzi del pallone, mette d’accordo chiunque. Ma non solo fuori. Di sicuro intorno a lui la pressione perché possa spendersi si fa ogni ora più intensa. L’idea è sostenuta dai presidenti di alcune squadre come Cairo, Lotito, De Laurentiis, Setti. «Mi augurerei una convergenza di tutta la serie A intorno a un nome», dice Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli.

Del Piero ha anche la stima del presidente uscente della Figc (e pronto a ricandidarsi) Gabriele Gravina, che all’ex capitano juventino aveva pensato per il ruolo di capo delegazione della Nazionale, quando ancora Buffon era giocatore. Ora, all’ipotesi di un confronto con un rivale tanto ingombrante, il n. 1 in carica della Federcalcio risponde sventolando il consenso: «Le componenti sono dalla mia parte, ho la consapevolezza di avere numeri molto importanti». Potrebbe sfoderarli presto per annunciare la discesa in campo. E certo non ha intenzione di fare passi indietro a causa dell’indagine penale a suo carico, di cui si attende ancora l’esito. Insomma, Gravina è sereno.

ALEX DEL PIERO ALL ALLIANZ STADIUM

Del Piero è pronto a sfidarlo? Di certo un consenso univoco è il motore per spingere la sua ambizione. Perché un impegno simile avrebbe conseguenze non trascurabili sulla sua vita — abita tra Madrid e Torino, gli uffici della Federcalcio sono a Roma — ma anche sui suoi introiti: i ruoli da volto televisivo di Sky e testimonial pubblicitario gli garantiscono somme più interessanti dei 240 mila euro che incassa oggi il presidente Figc.

alessandro del piero @sky20anni TOTTI E DEL PIERO IN QATAR del piero lapo elkann aurelio de laurentiis gabriele gravina gabriele gravina giancarlo abete TOTTI E DEL PIERO IN QATAR