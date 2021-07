“LA PROSSIMA VOLTA IO E VANESSA CI DIPINGEREMO IL VOLTO DI NERO PER VINCERE LE OLIMPIADI”, SUI SOCIAL RIPESCANO UNA VECCHIA FRASE DI CARLOTTA FERLITO E PARTE LA SHITSTORM CONTRO VANESSA FERRARI ACCUSATA DI RAZZISMO CONTRO SIMONE BILES. L’AZZURRA SI DIFENDE: “E’ UNA DICHIARAZIONE DI UNA MIA COMPAGNA DI NAZIONALE, RISALENTE AL 2013, E IO NON C'ENTRO NIENTE”. LA PLURIOLIMPIONICA USA SCENDE IN CAMPO E…

Federica Cocchi per gazzetta.it

VANESSA FERRARI

Non è ancora iniziata l'Olimpiade e Vanessa Ferrari ha già iniziato a fare salti mortali. Questa volta per difendersi da accuse, postume e sbagliate, di razzismo nei confronti di Simone Biles. Tutta colpa di una vecchia dichiarazione di Carlotta Ferlito dopo la finale alla trave dei Mondiali di Anversa, dove l'ex azzurra e l'iridata si erano piazzate rispettivamente al quarto e quinto posto dietro la Biles.

Una frase infelice ripescata ieri da un post social: "La prossima volta io e Vanessa ci dipingeremo il volto di nero per vincere". Uno scivolone dettato dal calore della contesa e immediatamente seguito dalle scuse dell'atleta e della federginnastica. Un caso chiuso, sepolto sotto una coltre di polvere di magnesio. Ma nonostante il diritto all'oblio, il web non dimentica e così la questione, da cui la Ferrari si è sempre chiamata fuori, è tornata alla ribalta. Appena rilanciata quella vecchia dichiarazione non sua, Vanessa è stata colpita da una vera e propria shitstorm, da cui ha dovuto difendersi con un post social.

carlotta ferlito

"Vengo attaccata con commenti e insulti per una frase razzista, nei confronti di @simonebiles , che non ho mai detto! Questo e stato detto da una mia compagna di nazionale, nel 2013, e io non c'entro niente. Qualcuno ha incolpato me ingiustamente e questo viene condiviso senza prima verificare che questo sia vero. Quelli che stanno condividendo questo post contro di me dovrebbero farsi un esame di coscienza, perché stanno incolpando la persona sbagliata". Una violenza tale da costringere la regina Simone Biles a intervenire in prima persona in difesa della campionessa Mondiale di Aarhus 2006, rispondendo nei commenti del post.

simone biles

La pluriolimpionica statunitense ha chiesto scusa a Vanessa per l'accaduto proponendo un incontro di pace: "Spero di incontrarti in pedana e chiederti scusa ufficialmente per quello che hai dovuto subire. Nel frattempo in bocca al lupo a te a team Italy!". Simone e Vanessa, regine anche fuori dalle pedane.

