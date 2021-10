“CON QUEL FANGO SEMBRAVO MIA MOGLIE QUANDO SI FA LA MASCHERA DI BELLEZZA” – SONNY COLBRELLI SCATENATO A "UN GIORNO DA PECORA" DOPO IL TRIONFO ALLA PARIGI-ROUBAIX: "COME HO FESTEGGIATO DOPO LA GARA? CON UN PAIO HAMBURGER E TRE BIRRE – DA PICCOLO MI CHIAMAVANO QUATTROCCHI E BOTOLA. MA LA BOTOLA IERI A RAI RADIO1 HA FATTO QUALCOSA DI ECCEZIONALE - MARIO DRAGHI? SAREBBE UN CICLISTA COME ME, UN PASSISTA VELOCE" - VIDEO

Da Un Giorno da Pecora

sonny colbrelli vince la parigi roubaix 8

“Ieri con questi tratti di strada di fango è stata una cosa eroica, d'altri tempi quasi, ero piano di fango, sembravo mia moglie quando si fa la maschera di bellezza...” A scherzare è Sonny Colbrelli, vincitore della Parigi-Roubaix, che oggi è stato intervistato da Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ad un certo sembrava quasi che il giovane ciclista belga, poi arrivato dietro di lei, potesse superarla... “

Non mi ricordo neanche il suo nome, è giovane, l'avevo visto poco prima” Quindi non sapeva come si sarebbe comportato in volata. “Esatto, e infatti il ragazzino ci stava infilando. Meno male che poi ho avuto io la meglio. Mi sono stupito anche io, vincere alla prima Parigi Roubaix non è roba da poco”.

sonny colbrelli vince la parigi roubaix 2

Come ha festeggiato dopo la gara? “Mi sono concesso un paio hamburger e tre birre”. D'altra parte in una gara come questa, ha spiegato l'atleta, si perdono circa “un paio di chili, circa 7mila calorie”. Da quando c'è Mario Draghi lo sport italiano via benissimo...”E allora che resti Draghi a lungo”. Che ciclista potrebbe esser il premier italiano? “Un passista veloce. Come me...” Da quando c'è Mario Draghi lo sport italiano via benissimo...”E allora che resti Draghi a lungo”. Che ciclista potrebbe esser il premier italiano? “Un passista veloce. Come me...”

sonny colbrelli vince la parigi roubaix 1

Qual è il suo l'obiettivo per l'anno prossimo. “Vincere la Milano Sanremo”. Il suo nome, Sonny, è molto particolare. Sa perché i suoi genitori hanno deciso di chiamarla così? “E' molto semplice: mio padre era appassionato del telefilm 'Miami Vice', il cui protagonista si chiama Sonny...” E'vero che da piccolo veniva bullizzato dai compagni di scuola? “Ero obeso e con gli occhiali, mi dicevano quattrocchi, sei una botola. Ma la botola ieri - ha concluso Colbrelli a Rai Radio1 - ha fatto qualcosa di eccezionale”.

