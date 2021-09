“QUESTA FERITA FA PARTE DI ME. MI HA RESO UN UOMO MIGLIORE E NON INTENDO PER NESSUN MOTIVO AL MONDO CANCELLARLA" – FRANCK RIBERY, DALLA CHAMPIONS CON IL BAYERN ALLA LOTTA SALVEZZA CON LA SALERNITANA – L’INCIDENTE STRADALE A 2 ANNI CHE GLI HA PROVOCATO LA SUA ICONICA CICATRICE: “LE OFFESE DEGLI ALTRI RAGAZZI ERANO DOLOROSE, MA QUELLE CHE FACEVANO PIÙ MALE ERANO QUELLE DEGLI ADULTI” – LA FEDE ISLAMICA E LO SCANDALO ESCORT IN NAZIONALE

Angelica Cardoni per www.gazzetta.it

Franck Ribery (38 anni) è uno di quei calciatori di cui non ci si stanca mai. E resta uno dei più forti della sua generazione nel suo ruolo. Ha una carriera importante alle spalle, legata principalmente al Bayern Monaco, dove ha giocato per 12 stagioni, vincendo 9 campionati tedeschi.

Numeri da capogiro, se si butta un occhio anche al suo palmares: 6 Coppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa, 4 Supercoppe di Germania. Dal 2019 al 2021 ha indossato la maglia della Fiorentina e ora si appresa a vivere una nuova stagione sempre in Italia, ma con la Salernitana. Ecco quali sono i suoi segreti.

L’INFANZIA

Ribery ha imparato sin da subito a farsi le ossa. E’ stato abbandonato in un convento dai suoi genitori naturali ed ha trovato, fortunatamente, una nuova famiglia pronta a donargli tutto l’amore del mondo. E’ cresciuto a Boulogne-sur-mer, una città industriale, che lo ha messo subito faccia a faccia con tante difficoltà. Il calcio ha salvato lui e i suoi cari.

L’INCIDENTE

L’incidente che ha subito da bambino non è un segreto, ma sicuramente un episodio che ha condizionato fortemente la sua vita. Aveva soltanto 2 anni quando rimase vittima di un incidente stradale insieme ai genitori. L’impatto fu talmente violento da sbalzarlo fuori dall’abitacolo. Si è salvato, ma la botta gli ha lasciato evidente cicatrici sul viso. E non solo.

“Nessuno mi guardava o mi giudicava per le mie qualità tecniche. Tutti, e quando dico tutti non escludo nessuno se non i miei genitori, commentavano il mio aspetto fisico e giudicavano dall’alto delle loro conoscenze la bruttezza del mio viso dovuta ovviamente alla ferita. Le offese degli altri ragazzi erano dolorose, ma quelle che facevano più male erano quelle degli adulti che dall’alto della loro maturità mi giudicavano con lo sguardo", ha raccontato il campione.

NO ALLA CHIRURGIA ESTETICA

Nelle difficoltà, però, è riuscito anche a trovare un lato positivo. “Non mi sottoporrò mai alla chirurgia estetica e sapete perché? Perché questa ferita fa parte di me. Mi ha forgiato e reso un uomo migliore e non intendo per nessun motivo al mondo cancellarla", ha detto. Così, Scarface (come lo chiamavano i tifosi del Galatasaray) è entrato nel cuore di tutti.

LA FEDE ISLAMICA

Ribery è un uomo che ha “stravolto” la sua vita per amore. Si è convertito alla fede islamica adottando il nome di Bilal Yusuf Mohammed, dopo il matrimonio con Wahiba Belhami (insieme hanno 5 figli).

Di origini algerine, è molto seguita sui social e sta insieme a Ribery da quando erano ragazzini. E’ considerata una donna molto forte: nel 2010 perdonò il marito per lo scandalo con Zahia Dehar e andò in Sudafrica a tifare Franck, impegnato ai Mondiali. Se non è amore questo…

IN FORMA

Il mondo arabo lo ha colpito totalmente. Anche a tavola. Tra i piatti preferiti del francese, ci sarebbe infatti il cous cous, un alimento tipicamente orientale. Naturalmente, durante il periodo del Ramadan, non mangia e non beve durante il giorno.

Ribery cura l’alimentazione, ma anche molto la forma fisica. E sui social testimonia le sue numerose sedute di allenamento. In vacanza, ma anche nella sua palestra personale. L’obiettivo è sempre lo stesso: vietato mollare.

