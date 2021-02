13 feb 2021 23:06

“CON QUESTI BAFFI SEMBRO LANDO BUZZANCA NEL FILM L'ARBITRO” – LA GAG DI GATTUSO SU SKY, DOPO LA VITTORIA SULLA JUVENTUS, E L’AUTOIRONIA SUL SUO NUOVO LOOK: "È NATO PER ERRORE...MI SONO FATTO PRESTARE IL RASOIO DA VALERIO FIORI (IL PREPARATORE DEI PORTIERI) ED HO LASCIATO UN BUCO SULLA PARTE DESTRA DELLA BARBA. IL RESTO LO POTETE IMMAGINARE" - POI FA IL DURO: "SE PENSANO CHE NON SONO IDONEO PER ALLENARE IL NAPOLI? STI CAZZI. SONO GRANDE E VACCINATO. BASTA ATTACCHI PERSONALI. VADO SOTTO CASA DI CHIUNQUE, NON È UN PROBLEMA…” – VIDEO