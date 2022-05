“RIPENSACI, TORNA CON ME O DIVULGO IL TUO VIDEO HOT” – IL PORNO-RICATTO DELL’EX CENTROCAMPISTA DI NAPOLI E LECCE ANGELO PARADISO NEI CONFRONTI DI UN’ATTRICE – DOPO LA DENUNCIA DELLA DONNA, LUI E’ STATO INDAGATO, IL SUO IPHONE SEQUESTRATO. BISOGNA ACCERTARE SE SU QUELLO SMARTPHONE SIA STATO MEMORIZZATO, PER POI ESSERE INVIATO, IL VIDEO CHE…

Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

Il ricatto è arrivato via WhatsApp : torna con me o divulgo il tuo video hot . Angelo Paradiso, ex centrocampista del Napoli e del Lecce, è coinvolto in una complicata inchiesta a sfondo sessuale, denunciata da una giovane donna, attrice professionista, che sostiene di convivere da mesi con intimidazioni, paura e molestie da parte dell'ex calciatore. L'inchiesta è ai primi passi, ma il nome di Paradiso è già nel registro degli indagati: nei giorni scorsi il pubblico ministero Maria Gabriella Fazi ha disposto nei suoi confronti una perquisizione e l'acquisizione del suo cellulare: bisogna accertare se su quello smartphone sia stato memorizzato, per poi essere inviato, il video che ritrae l'attrice, ex compagna di Paradiso, in situazioni di intimità: immagini probabilmente rubate nel corso della loro relazione.

Ricattata attraverso quelle immagini, la giovane ha deciso di presentarsi in Procura nella Capitale, assistita dai suoi avvocati. Il calciatore è ora accusato (ma le contestazioni sono provvisorie, formulate per muovere i primi passi investigativi) di revenge porn, stalking ed estorsione.

È un primo passaggio giudiziario, dopo la breve relazione tra i due. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il centrocampista - che nella sua carriera ha militato in squadre come Teramo, Napoli, Lecce e Cesena fino alla maltese Birkinkara e l'Ibiza dove terminò il suo percorso da professionista nel 2010 - avrebbe frequentato l'attrice fino a quando lei non ha messo la parola fine alla loro storia.

Quando la relazione termina la vicenda prende però una piega ossessiva. Lui non accetta lo stato delle cose e in breve tempo si materializzano richieste e pressioni. Che vengono però archiviate dalla donna come manifestazioni, forse sopportabili, dell'insistenza di lui. Quindi il quadro cambia ancora, gli atteggiamenti dell'ex calciatore salgono di livello, arrivando a imporle la sua presenza in varie occasioni: Paradiso, secondo la denuncia, presidia le iniziative mondane alle quali lei viene invitata a partecipare per ragioni professionali.

Compare alle sue serate, si improvvisa ai ricevimenti pubblici. Invia messaggi di continuo: ripensaci, torna con me. Ma nulla. Lei considera la loro storia definitivamente conclusa. E non cambia idea.

A quel punto l'ex centrocampista, secondo la denuncia dell'attrice, sarebbe passato ad atteggiamenti ricattatori. Spunta così dalla memoria del suo cellulare un filmino dai contenuti hot, che lui le invia per messaggio. La mossa è talmente esplicita che, secondo gli inquirenti, potrebbe configurare una vera e propria estorsione. Secondo Repubblica , che anticipa la storia, gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro: occorrerà tempo per analizzare la memoria del cellulare.

