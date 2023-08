“LA RIPRESA VERGOGNOSA È UN BRUTTO SEGNALE, COSÌ NON CRESCIAMO” - PER “IL MESSAGGERO” SARRI HA FATTO LA VOCE GROSSA DOPO LA SCONFITTA DELLA LAZIO COL LECCE, ANCHE PER SPEGNERE LE SCINTILLE TRA ZACCAGNI E LUIS ALBERTO, NON ANCORA DEL TUTTO PERDONATO DAL GRUPPO DOPO L’ENNESIMO AUTO-AMMUTINAMENTO ESTIVO (LEGATO AL RINNOVO) - LOTITO VORREBBE UNO NAVIGATO COME BONUCCI (LA JUVE PAGHEREBBE METÀ INGAGGIO) PER INIETTARE LA GIUSTA CATTIVERIA ALLA SQUADRA

[…] sdrammatizzare l'ennesima batosta di Lecce (per la prima volta in 18 anni di Serie A in trionfo all'esordio) e ridurla a 95 secondi di follia in un secondo tempo rinunciatario è un lusso che la Lazio non può permettersi adesso, anche se siamo appena a fine agosto e quindi solo all'inizio.

Ieri a Formello Sarri ha optato di proposito per un'analisi senza nessun confronto affinché la squadra fosse responsabilizzata e riflettesse sul suo duro sfogo di domenica dentro lo spogliatoio e poi in pubblico: «La ripresa vergognosa è un brutto segnale, così non cresciamo».

Voce grossa anche per spegnere alcuni focolai interni e le scintille fra Zaccagni e Luis Alberto, forse non ancora del tutto perdonato dal gruppo dopo l'ennesimo auto-ammutinamento (legato al rinnovo) estivo.

[…] In questo cantiere aperto ci mancavano solo certi spettri del passato: i vizi di presunzione o superficialità, fate voi, e i blackout della ripresa fanno infuriare Lotito e terrorizzano un tecnico frustrato per non averli debellati dopo un biennio. Venti erano i punti persi (praticamente tutti con le piccole, mica un dettaglio) la scorsa stagione partendo da una situazione di vantaggio. E se il buongiorno si vede dal mattino...

Il germe è ancora annidato nello testa della Lazio. E non sembra esserci antidoto sul mercato. Anche se, secondo Lotito, uno navigato come Bonucci (la Juve pagherebbe metà ingaggio, il Verona tratta Gila) potrebbe iniettare la giusta cattiveria in questo organico. Kamada ha portato altra tecnica a centrocampo, ma ora mancano i muscoli e i centimetri di Milinkovic per far respirare la Lazio: «Abbiamo caratteristiche diverse. Lui è superiore a me fisicamente - spiega il giapponese in patria - ed era fondamentale per la squadra con i suoi movimenti, ma anche io posso giocare da interno. Ora sto cercando di memorizzare i dettami tattici di Sarri, che pretende i gol ma anche molto a livello difensivo».

[…] Bisognerà lavorare tanto, aspettare Rovella in mezzo, ma serve un'altra mezz'ala box to box. Serve Guendouzi, per intenderci, più di Samardzic (in ballottaggio), nonostante l'indiscussa classe e il talento del serbo. Questo Sarri ha ribadito ieri a al ds Fabiani, impegnato a sistemare Marcos Antonio al Paok Salonicco e Basic per far posto più avanti al francese per il quale il Marsiglia pretende comunque almeno 20 milioni sul tavolo […]

