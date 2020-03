30 mar 2020 17:14

“LA ROMA? ORA COSTA DE MENO. SE IL PROSSIMO PRESIDENTE MI CHIAMA? TORNO A GIOCARE DI NUOVO...CERTO" – TOTTI SHOW CON TONI SU INSTAGRAM: "LE OLIMPIADI LE FAMO QUI ALL’EUR, ALTRO CHE A TOKYO. MI ALLENO IN CASA MATTINA E POMERIGGIO – IL CAMPIONATO? NON RIPRENDERA’" - IL NUOVO LAVORO: "STO PRENDENDO UN RAGAZZO IN SERIE C CHE ASSOMIGLIA A TONI, HA 16 ANNI. “NON LO PRENDERE ALLORA”, IL COMMENTO IN CHAT DI ALBERTO AQUILANI – DE ROSSI E LA BATTUTA SU NESTA - VIDEO