9 ago 2024 21:11

“L’ABBIAMO VINTA DI TESTA E DI CUORE, SIAMO STATE LE PIU’ FORTI” - CHIARA CONSONNI (SORELLA DI SIMONE, BRONZO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE) E VITTORIA GUAZZINI FESTEGGIANO LO STORICO ORO NEL CICLISMO SU PISTA, SPECIALITÀ AMERICANA – NON E’ STATA UNA MEDAGLIA PIOVUTA DAL CIELO: QUESTE RAGAZZE HANNO VINTO TANTO NEL CICLISMO SU PISTA. PER CAPIRE LE DIMENSIONI DELL’IMPRESA: IN ITALIA ABBIAMO UN SOLO VELODROMO COPERTO, A MONTICHIARI, CHE È STATO SOTTO SEQUESTRO FINO A POCHI MESI FA – VIDEO