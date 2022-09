“L’ESONERO DI MIHAJLOVIC? NON ACCETTIAMO LEZIONI MORALI DA NESSUNO” - L'AMMINISTRATORE DELEGATO DEL BOLOGNA CLAUDIO FENUCCI ANNUNCIA THIAGO MOTTA (CHE HA FIRMATO UN BIENNALE DA 1,1 MLN A STAGIONE) - È STATO DIFFICILE SALUTARE SINISA, PERCHÉ IL RAPPORTO UMANO CHE ABBIAMO CREATO ERA FORTE MA NEL 2022 ABBIAMO VINTO SOLO 4 PARTITE”

Valentino Della Casa- Redazione gianlucadimarzio.com per corriere.it

Thiago day? Quasi. Ma intanto Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna, per bocca dell’amministratore delegato dei rossoblù, Claudio Fenucci. Una conferenza stampa fiume, in cui si è soprattutto parlato dell’addio di Mihajlovic, che ha fatto discutere. «Da lunedì» ha spiegato Fenucci, «allenerà Thiago Motta. Lo posso dire ufficialmente, ma ora vorrei che la nostra testa sia rivolta alla partita di domani, contro la Fiorentina». In panchina, ci sarà il toscano Vigiani, prelevato temporaneamente dalla Primavera: un passaggio pro tempore, in attesa che l’ex Spezia firmi e si insedi a Casteldebole.

«La scelta è per un progetto a lunga scadenza» ha proseguito Fenucci, che inevitabilmente ha dovuto rispondere anche dell’addio di Sinisa. «È stato difficile salutarci, perché il rapporto umano che abbiamo creato era forte. E lo ritengo un amico», ha detto. Due giorni fa, nella lunga lettera d’addio, Mihajlovic lo aveva ringraziato esplicitamente, non negando però la perplessità del suo esonero. «Ci siamo guardati negli occhi e ragionato sul cammino della squadra nel 2022: da gennaio, abbiamo vinto solo quattro volte. Ogni tanti anni, un club del nostro fatturato rischia di retrocedere, per cui bisognava considerare qualcosa. Le critiche ricevute mi sono dispiaciute, perché qualcuno non conosce la realtà: il nostro rapporto era noto, quello che lui ha dato a noi e noi a lui anche. È un abbraccio che resterà nella storia del club: Sinisa ha mostrato grande dedizione al lavoro, lui come il suo staff. Saranno sempre i benvenuti e credo che tutti loro non meritassero giudizi sommari».

Anzi, continua Fenucci, si devono evitare morali. «Quando abbiamo deciso di prolungare il contratto, fu per recuperare l’anno perso per la sua situazione. Questa estate abbiamo ricominciato insieme, sperando che il gruppo funzionasse. Ma non ha funzionato, così abbiamo deciso per il cambio. È stata una scelta molto sofferta: il club accetta ogni critica sull’aspetto tecnico, ma non vogliamo sentire lezioni morali». La lettera di Mihajlovic, fa sapere Fenucci, era stata condivisa, e adesso bisognerà guardare avanti. Il tempo per le presentazioni di Motta arriverà presto, ma per ora non se ne vuole parlare. Thiago stesso, anzi, preferisce esporsi poco e lavorare molto. Comincerà la prossima settimana.

