“E’ FALSO CHE LEWANDOWSKI ABBIA ROTTO CON NOI” - HUAWEI UK SMENTISCE IL "DAILY MAIL" SULLA ROTTURA DELLA SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DEL CENTRAVANTI DEL BAYERN - “LA STORIA NON È VERA ED È BASATA SU NOTIZIEINESATTE TRATTE DA UN ARTICOLO CHE DA ALLORA È STATO CORRETTO” - "LEWA" DA RECORD CONTRO IL SALISBURGO. IL POLACCO DIVENTA IL PRIMO GIOCATORE A SEGNARE UNA TRIPLETTA NELLA COMPETIZIONE IN 23 MINUTI: BATTUTO IL PRIMATO CHE MARCO SIMONE DETENEVA DAL 1996...

Huawei UK smentisce il Daily Mail: «Falso che Lewandowski abbia rotto con noi».

Huawei Uk ha pubblicato un tweet in cui smentisce la rottura del contratto di sponsorship da parte di Lewandowski centravanti del Bayern di Monaco.

“La storia non è vera – scrive Huawei – ed è basata su notizie false e inesatte tratte da un articolo che da allora è stato corretto. L’uso continuato di informazioni provenienti da fonti inaffidabili che sono state rimosse / cancellate renderà più complicati i rapporti”

LEWANDOWSKI DA RECORD

Dopo il sorprendente 1-1 dell'andata, il Bayern rimette le cose a posto travolgendo 7-1 il Salisburgo nel ritorno degli ottavi di Champions League. Gara senza storia che i bavaresi hanno risolto già dopo 23' quando Lewandowski, con una tripletta, si è tolto la soddisfazione di battere un altro dei suoi tanti record, diventando il più veloce marcatore di sempre nella competizione. Battuto il primato che Marco Simone deteneva dal 1996 quando aveva segnato 3 gol in 24' in Milan-Rosenborg.

Lewandowski-record: tripletta in 23′

Dopo un'occasione per parte (Lewandowski e Capaldo), il Bayern passa (12'): fa tutto Lewandowski che si procura (fallo di Wober) e trasforma un calcio di rigore. Neuer, subito dopo, con una prodezza, nega a Seiwald l'1-1 e il Bayern ne approfitta per raddoppiare al 21' con un'azione praticamente in fotocopia: Wober atterra ancora in area da dietro Lewandowski e consente al polacco di fare il bis dal dischetto.

Passano appena 2' e Lewandowski fa tris in contropiede: su lancio di Muller colpisce il palo sull'uscita al limite dell'area di Kohn ma poi riprende la sfera e la deposita in rete. Al 31' arriva anche il 4-0, siglato da Gnabry con un preciso destro in diagonale su assist di Coman. Prima della fine del tempo Pavard sfiora il 5-0 colpendo di testa un palo esterno.

ROBERT LEWANDOWSKI HUAWEI

Il gol è però rimandato solo di pochi minuti. Lo segna in avvio di ripresa (53') Muller con un bel sinistro in girata dal limite su assist di Sané. Al 70' il Salisburgo realizza il gol della bandiera con il 19enne Kjaergaard che, pochi minuti dopo essere entrato in campo, spedisce un gran sinistro sotto l'incrocio su assist di Aaronson.

All'83', Muller si toglie la soddisfazione di mettere a segno la personale doppietta di sinistro al termine di una doppia triangolazione, prima con Lewandowski e poi con Sané. All'87', infine, chiude in conti Sané con un preciso sinistro sul primo palo su assist di tacco di Lewandowski.

