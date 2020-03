“C’È GENTE CHE MUORE E ANCORA VOGLIAMO PARLARE DI CALCIO? IL CAMPIONATO DEVE FINIRE QUI” – IL MORSO DEL “VIPERETTA”: "LOTITO MI ODIERÀ, LO SCUDETTO VADA ALLA JUVE. NON SI PUO’ ARRIVARE A GIOCARE AD AGOSTO. CHE SUCCEDE COL CAMPIONATO SUCCESSIVO? E CON GLI EUROPEI? L'ANNO PROSSIMO SERIE A A 22 SQUADRE..."

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dà la sua ricetta sulla possibile ripresa o meno del campionato italiano, fermato dal Coronavirus: "Che Serie A dovrebbe essere l'anno prossimo? La stessa di quest'anno - le sue parole a Radio Radio - Per me il campionato finisce qui. L'anno prossimo si potrebbe giocare a 22 squadre". Il patron della Samp continua nella sua analisi: "Il Benevento che ha 69 punti che deve dire? Non può restare a guardare. Scudetto? So che Lotito mi odierà, ma così è la vita. Per me finisce così, con queste posizioni. Questa è la direzione da prendere". Ferrero aggiunge: "Facciamo un'ipotesi, ci danno un mese di preparazione dal 4 aprile, arriviamo al 4 maggio: dovremo fare dodici partite. Arriviamo ad agosto. Che succede con il campionato successivo? Cominciamo a parlare del dopo, non del prima".

FERRERO NON CI STA – “Facciamo un’ipotesi, ci danno un mese di preparazione dal 4 aprile, arriviamo al 4 maggio: dovremo fare dodici partite. Arriviamo ad agosto. Che succede col campionato successivo? E con gli Europei? Li abbiamo spostati e va bene questo modo di essere, va bene credere di ripartire, ma poi dobbiamo fare altre otto settimane di stop per gli Europei. Cominciamo a parlare del dopo, non del prima”.

SULLA RIPRESA – “Qui parlano tutti, ma il problema è: quando ripartirà questa roba? Qualcuno ce lo può dire? No, non lo sa nessuno, tutti parliamo, tutti facciamo filosofia, tutti facciamo teoria, ma nessuno sa niente. C’è gente che muore, combattiamo una guerra che non si vede e parliamo di calcio? Ancora vogliamo parlare di calcio?".

