23 apr 2022 10:24

“UN’IDIOZIA CHE TI FA APPARIRE SIMILE A PUTIN” – MASSIMO GRAMELLINI CONTRO LA DECISIONE DI WIMBLEDON DI NON FAR SCENDERE IN CAMPO GLI ATLETI RUSSI: “SI PUÒ CONDIVIDERE IL RIFIUTO DI PARTECIPARE ALLE COMPETIZIONI IN RUSSIA. SI PUÒ CONDIVIDERE GIÀ MENO L'ESCLUSIONE DELLE SQUADRE RUSSE DALLE COMPETIZIONI IN OCCIDENTE. MA CHIUNQUE NON SIA COMPLETAMENTE RINTRONATO DAL ROMBO DEI CANNONI RICONOSCERÀ CHE UN DIVIETO ESTESO AGLI SPORT INDIVIDUALI È UN PASSAGGIO A VUOTO DELLA PSICHE. SPERO DI POTER APPLAUDIRE MEDVEDEV E RUBLEV AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA. NON LASCIAMOCI PEGGIORARE DALLA GUERRA…”