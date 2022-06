“L’INTER PENSA A LUKAKU E A DYBALA. LA JUVE A POGBA E DI MARIA. PER LA ROMA SI PARLA DI SOLBAKKEN” – ZAZZARONI RIVOLGE UN APPELLO A PINTO: “MI ALLARMA LA QUALITÀ DEI NOMI AFFIANCATI ALLA ROMA. FACCIA UNA SQUADRA PER MOURINHO. NON NE FACCIAMO UNA QUESTIONE ECONOMICA PERCHÈ INTER E JUVENTUS NON SONO MESSI MEGLIO DELLA ROMA..” – VIDEO

Da romanews.eu

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha espresso, tramite un video pubblicato nel sito del quotidiano, le sue perplessità riguardo i nomi affiancati alla Roma per il mercato estivo. Di seguito le sue parole:

“Quello che mi sta sorprendendo e allarmando è la qualità dei nomi che vengono affiancati alla Roma. Facciamo un esempio: l’Inter pensa a Lukaku, a Dybala, a Mkhitaryan. La Juve pensa a Pogba, a Perisic, a Di Maria. Tutti nomi molto importanti. Per la Roma si parla di Guedes e Farias che dubito che arrivino e di Solbakken, che andrà a rinforzare la panchina probabilmente. Ma Mourinho dopo il miracolo che ha realizzato quest’anno merita un mercato forte e deve avere il materiale giusto per poter ambire a traguardi più alti con giocatori di esperienza e di qualità. Non ne facciamo una questione economica perchè Inter e Juventus non sono messi meglio della Roma. La Juve deve vendere per compare, stessa cosa l’Inter.

La Roma non deve vendere, forse Zaniolo. Però per quello che vedo, che sento e che so, mi sembra che la prospettiva non è quella che era stata annunciata dopo la vittoria della Conference. La speranza è che Tiago Pinto pensi una squadra per e da Mourinho per alzare il livello sia qualitativo e soprattutto per completare il cerchio iniziato quest’anno che dovrebbe prevedere anche un successo molto più importante. A Tiago Pinto faccio un appello: faccia una squadra per Mourinho.”

