30 giu 2024 14:40

“L’ITALIA PAREVA BIDEN” - RIDIAMO PER NON PIANGERE: I MIGLIORI TWEET E MEME SULL’ELIMINAZIONE DEGLI AZZURRI DA EURO2024: “SPALLETTI NON È IL PRIMO ITALIANO CHE SCEGLIE LA SVIZZERA PER SUICIDARSI” – “IL C.T. CONTRO GLI INFILTRATI NELLA NAZIONALE: ‘HANNO FINTO DI ESSERE CALCIATORI’” – “E PENSATE CHE IN EUROPA LA MELONI STA FACENDO PURE PEGGIO”– “‘GRAVINA PARLERÀ ALL'ORA DI PRANZO’ VUOLE ROVINARCI PURE QUELLO” – CANDELA: “DURO COLPO ANCHE PER LA RAI E PER GLI ASCOLTI. CONSIDERANDO L'INVESTIMENTO” – MENTANA: “SU SPALLETTI L’OMBRA DI MICHELLE OBAMA…” - VIDEO