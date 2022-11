13 nov 2022 16:30

“D’ONOFRIO MI HA STRONCATO LA CARRIERA. PER L’AIA ERA UN GRIMALDELLO POLITICO, SPOSTAVA VOTI” - L’EX ARBITRO PIERO GIACOMELLI AL VELENO SUL PROCURATORE CAPO DELL’ASSOCIAZIONE ARBITRI ARRESTATO PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA – “NON POTEVO ESSERE PUNITO PER IL RENDIMENTO IN CAMPO E ALLORA SI È ATTACCATO AI RIMBORSI. COMMINANDO SANZIONI D’ONOFRIO INDIRIZZAVA LE CARRIERE DEGLI ARBITRI. L’AIA ASSECONDAVA LE SUE PUNIZIONI”. COSA NE PENSA TRENTALANGE?