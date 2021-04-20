“E’ STATO FATTO UN COLPO DI STATO NEL CALCIO” – DE ZERBI MEJO DI CHE GUEVARA: "VORREI NON GIOCARE COL MILAN PERCHE’ I ROSSONERI FANNO PARTE DELLE 3 SQUADRE DELLA SUPERLEGA. SONO ARRABBIATO. E' UN COMPORTAMENTO CHE VA A LEDERE IL DIRITTO CHE IL PIÙ DEBOLE POSSA FARSI STRADA COME SE UN FIGLIO DI UN OPERAIO NON POSSA SOGNARE DI FARE IL…”-
SUL GRILLOSTUPRO, DA PERFETTO DEMOCRISTIANO, CONTE DA' UN COLPO AL CERCHIO E UNO ALLA BOTTE - “BEPPE PROVATO E SCONVOLTO. LA VICENDA AFFLIGGE TUTTA LA SUA FAMIGLIA. COMPRENDO LA SUA ANGOSCIA, MA NON POSSIAMO TRASCURARE IL DOLORE DELLA RAGAZZA E DEI FAMILIARI” - "L'AUTONOMIA E IL LAVORO DELLE TOGHE VANNO SEMPRE RISPETTATI. IL M5S RESTA IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE". AMEN – VIDEO
UNA LOLITA PER IL DUCE - CLARA AVEVA 20 ANNI E AVEVA L’ASPETTO DI UNA “BAMBINA” MA NON FU SPAVENTATA DAL “CONTATTO CRUDO”: FIN DAL PRIMO INCONTRO E DALLA PRIMA LETTERA CHE INVIÒ A MUSSOLINI LO SFIDÒ NELLA COMPETIZIONE EROTICA, MESCOLANDO INGENUITÀ E ASTUZIA. SEGUENDO LA PALESE INCLINAZIONE DEL 49ENNE DITTATORE, SI DEFINIVA SUA FIGLIA O LA SUA BAMBINA… E ALLUDEVA A RAPPORTI PER NULLA CASTIGATI MA INCESTUOSI..."
IBARRA STORTA - DOPO APPENA UN ANNO E TRE MESI E UN TIRAMOLLA ESTENUANTE SULLE DIMISSIONI, MAXIMO IBARRA LASCIA FINALMENTE LA POLTRONA DI AD DI SKY ITALIA PER DIVENTARE AD E AZIONISTA DI ENGINEERING, AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE PER I SETTORI FINANZA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UTILITY E INDUSTRIA...
“GLI ITALIANI? I MIEI PREFERITI, HANNO IL SENSO DELLA SEDUZIONE” - LA PORNO-EPOPEA DI “LES CHANDELLES” RACCONTATA DA VALÉRIE HERVO, PROPRETARIA DEL CLUB LIBERTINO PIÙ ESCLUSIVO DI PARIGI: “DA ME DOMINANO LE DONNE CHE SONO DEE, LIBERTINE DA ADORARE. IL SESSO? LA COSA PIÙ IMPORTANTE È IL PRELUDIO, IL GIOCO DI SEDUZIONE, L'EROTISMO, IL MISTERO” - NONOSTANTE LO SFORZO PER PROTEGGERE LA PRIVACY DEI CLIENTI, SI SA CHE PER LE STANZE DEL PIACERE SONO PASSATI STRAUSS-KAHN, MICK JAGGER E…
“IL CALCIO NON SARÀ VENDUTO ALLA SPORCA DOZZINA” – IL NUMERO 1 UEFA CEFERIN SCATENATO CONTRO LA SUPERLEGA: "NON AVRÀ MAI SUCCESSO UNA COSA COSÌ. È DIFFICILE CREDERE AL LIVELLO DI IMMORALITÀ DI ALCUNE PERSONE. NON SI PREOCCUPANO DI NIENTE TRANNE CHE DEI LORO PORTAFOGLI. PENSEREMO A OGNI TIPO DI SANZIONE E PERSEGUIREMO TUTTE LE VIE LEGALI POSSIBILI”. POI SI RIVOLGE AI TIFOSI… - VIDEO
CAFONALINO – ZUMPAPA', ALDA FENDI FA GLI ONORI DI CASA ALLA RHINOCEROS GALLERY PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “DANTE. A PRIVATE DREAM” DEL FIDO RAFFAELE CURI - IL MEJO GENERONE ROMANO IN ASTINENZA DA EVENTI MONDANI ACCORRE: SI SONO APPALESATI MARISELA FEDERICI CON TANTO DI CAGNETTA ASCELLARE, MARIA PIA RUSPOLI ORMAI IMPAGLIATA, MAX GIUSTI AL MINIMO. VITTORIO SGARBI HA APPARECCHIATO - SI ATTENDE LA QUERELA DEL POVERO DANTE…
VOLETE PROVARE COME CI SI SENTE A SOGGIORNARE NELLA PANCIA DI UN SERPENTE? QUESTA ALBERGO IN MESSICO POTREBBE FARE AL CASO VOSTRO - ''QUETZALCOATL'' (DAL NOME DEL DIO SERPENTE AZTECO PIUMATO) E’ STATO PROGETTATO DALL'ARCHITETTO JAVIER SENOSIAIN E SI TROVA VICINO A CITTA' DEL MESSICO - DISPONIBILE PER L'AFFITTO SUL SITO AIRBNB PER CIRCA 262 EURO A NOTTE, NON CI SONO PORTE (A PARTE L'INGRESSO PRINCIPALE), LE STANZE SONO COLLEGATE DA TUNNEL TORTUOSI E…
COMPLOTTISTI, E' IL VOSTRO MOMENTO: IL PENTAGONO INVENTA UN MICROCHIP CHE RILEVA IL COVID - SI INSTALLA SOTTOPELLE E INVIA UN AVVISO PRIMA CHE SI SVILUPPI LA MALATTIA - GLI SCIENZIATI HANNO MESSO A PUNTO ANCHE UN FILTRO PER DIALISI CHE IN QUATTRO GIORNI ELIMINA IL VIRUS DAL SANGUE - MA LE TRUPPE USA DEVONO ESSERE UN PO' SCETTICHE SULLA NUOVA INVENZIONE: UN TERZO DEI MILITARI NON SI E' VACCINATO TEMENDO CHE IL VACCINO CONTENESSE UN MICROCHIP...