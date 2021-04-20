“E’ STATO FATTO UN COLPO DI STATO NEL CALCIO” – DE ZERBI MEJO DI CHE GUEVARA: "VORREI NON GIOCARE COL MILAN PERCHE’ I ROSSONERI FANNO PARTE DELLE 3 SQUADRE DELLA SUPERLEGA. SONO ARRABBIATO. E' UN COMPORTAMENTO CHE VA A LEDERE IL DIRITTO CHE IL PIÙ DEBOLE POSSA FARSI STRADA COME SE UN FIGLIO DI UN OPERAIO NON POSSA SOGNARE DI FARE IL…”

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(ANSA) "Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ne abbiamo parlato con la squadra per una mezz'ora. E' giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola.
 
Sono arrabbiato perché è stato fatto un colpo di stato nel calcio". Alla vigilia della sfida di campionato con il Milan, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è durissimo sulla Superlega. "E' un comportamento che va a ledere il diritto che il più debole possa farsi strada - dice -, come se un figlio di un operaio non possa sognare di fare il chirurgo o l'avvocato. Domani non avrei piacere a giocare la partita perché il Milan fa parte di queste tre squadre".

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