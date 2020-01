“SAPPIAMO TUTTI CHE TI PIACERÀ IL WEEKEND” – LA PORNOSTAR INGLESE ELLE BROOKE FA ARRAPARE IL CALCIATORE DELLO SHEFFIELD OLI MCBURNIE - L’ATTACCANTE FESTEGGIA SU TWITTER LA VITTORIA CONTRO IL WEST HAM (“GODIAMOCI QUESTO FINE SETTIMANA”) E L’ATTRICE HARD, SUA GRANDE AMMIRATRICE, GLI FA UNA PROPOSTA INDECENTE. A QUEL PUNTO LUI… – VIDEO + FOTOGALLERY BOMBASTICA

VIDEO: ELLE BROOKE IN AZIONE

Da https://www.ilposticipo.it/

Tre punti e tanto divertimento: Oli McBurnie ha segnato la rete decisiva nella sfida tra Sheffield United e West Ham vinta dai padroni di casa complice anche l’annullamento del gol del pareggio messo a segno dagli Hammers nel finale. Un successo importante per la formazione neopromossa in Premier League che occupa il quinto posto in classifica momentaneamente a soli quattro punti di distanza dal Chelsea quarto che deve recuperare una partita.

PROTAGONISTA – Il 23enne McBurnie sta vivendo una stagione da protagonista col suo Sheffield United (3 gol in 19 gare di campionato) e ha festeggiato i tre punti di fronte al pubblico dello Bramall Lane twittando un messaggio nel post-partita: “Tre punti e un gol… nessun dubbio… godiamoci questo weekend Bladesmen”. In fondo, sarà un fine settimana positivo per lo Sheffield United (32 punti) a prescindere dai risultati delle squadre che inseguono la truppa di Chris Wilder e hanno una partita in meno: Manchester United (31), Tottenham e Wolverhampton (30).

“TI PIACERÀ” – Il messaggio dell’attaccante neopromosso in Premier non è caduto nel vuoto. La pornostar Elle Brooke ha preso il cellulare tra le mani per replicare al calciatore: “Sappiamo tutti e due che ci divertiremo”... e McBurnie ha risposto con un bel bacio. Insomma, uno scambio di messaggio che non lascia dubbi sulle intenzioni della coppia. Secondo quanto riportato dal Sun, Elle è una grande fan del giocatore e niente la esalta di più di una vittoria dello Sheffield United guidato da McBurnie che le ha anche spedito una maglietta autografata. La Brooke ha festeggiato la rete alla sua maniera: “Come se non fossi già abbastanza eccitata… Guardare il punteggio mi ha mandato oltre il limite”. Dovesse arrivare la qualificazione in Champions, la signorina Brooke perderà la testa?

