“SARA ERRANI È IL CAPO, FA TUTTO LEI: LAVA I PIATTI, CUCINA, PULISCE" - BUFERA IN FRANCIA PER LE FRASI DEI COMMENTATORI DI "RADIO RMC" DURANTE LA SFIDA DI DOPPIO TRA SARA ERRANI E PAOLINI CONTRO LE FRANCESI GARCIA-PARRY – LE GIORNALISTE TRANSALPINE IN RIVOLTA: “I COMMENTI SESSISTI E MISOGINI NON TROVANO SPAZIO IN UNA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE” – IL PRECEDENTE DI “EUROSPORT” NEL REGNO UNITO CHE AVEVA DECISO DI SOSPENDERE UN COMMENTATORE DOPO ALCUNE FRASI SULLE DONNE: “SAPETE COME SONO, SE NE STANNO IN GIRO A RIFARSI IL TRUCCO”