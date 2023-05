25 mag 2023 13:48

“SAREBBE STATO MEGLIO EVITARE IL PROLOGO FESTOSO PRIMA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA PER PROVARE A ONORARE CHI SOTTO L’ACQUA HA PERSO LA VITA” – ZAZZARONI SULL’INUTILE FESTA CHE HA PRECEDUTO IL MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LE VITTIME DELL’ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA: “SARÀ PERCHÉ SONO BOLOGNESE E EMILIANO, PRIMA CHE ITALIANO, MA NON HO GRADITO. E NON SONO STATO IL SOLO”