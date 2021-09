“SARRI HA VINTO IL DERBY AZIONANDO IL CONTROPIEDE DI IMMOBILE” - ZAZZARONI: “È STATO UN DERBY ISPIDO E BELLO, DI EMOZIONI FORTI, RITMI E FRENESIE DA PREMIER” – “RIBADISCO CIÒ CHE AVEVO SCRITTO SULLA ROMA: GLI ESTERNI BASSI RAPPRESENTANO IL LATO DEBOLE QUANDO SI TRATTA DI DIFENDERE; LA COPPIA VERETOUT-CRISTANTE VIENE MESSA SPESSO IN INFERIORITÀ E L’ASSENZA DI PELLEGRINI SI È AVVERTITA” – “LA LAZIO HA MERITATO DI VINCERE E LA ROMA AVREBBE MERITATO DI PAREGGIARE. CERTO, SE SARRI AVESSE UN JORGINHO…” – I MIGLIORI MEME SUL DERBY DELLA CAPITALE... - VIDEO

Tammy Abraham Vs Lazio | Derby Highlights | Best Striker in Europe? #LazioRoma pic.twitter.com/sfCBQxLfUu — Better Call Mattia Grassani (@pasquale_caos) September 26, 2021

Ivan Zazzaroni per www.corriere.it

pedro lazio roma

Le conseguenze del derby di Roma sono durissime e piacevolissime. Sorride largo oggi Maurizio Sarri che ha impiegato il primo della vita per conquistare i laziali e cancellare diffidenze e nostalgie, entrambe crescenti.

L’ha giocato e vinto come avrebbe e ha fatto spesso il suo predecessore Inzaghi: ha rispettato, cioè, le caratteristiche della squadra, investendo sull’alta qualità di centrocampisti e seconde punte e azionando il contropiede di Immobile, quelle irresistibili cavalcate negli spazi aperti che l’hanno reso centravanti da Scarpa d’Oro.

meme lazio roma 7

Quando Ciro non segna, assiste (ieri per ben due volte); quando non segna o non assiste, sbaglia per troppo lavoro e dopo aver messo comunque in apprensione la difesa avversaria.

È stato un derby ispido e bello, di emozioni forti, ritmi e frenesie da Premier, pesi e modalità differenti e inevitabili polemiche arbitrali: di gomiti troppo alti e decisioni non prese da Guida (Leiva su Mkhitaryan, e il giallo sarebbe stato il secondo, ma anche Mancini su Muriqi).

Un derby assai distante da quelli del “non facciamoci del male” che la Lazio ha meritato di vincere e la Roma avrebbe meritato di pareggiare. Lo riassumo così, anche se mi rendo conto di tralasciare episodi e particolari: subito venti minuti di superiorità laziale, e due a zero.

meme lazio roma 1

Ritardata e a lungo inefficace la reazione della Roma, che nella ripresa ha cercato con più convinzione il pari, favorita dall’accentramento e dalla crescita di Zaniolo (strepitoso l’intervento di Reina sul suo diagonale): nel primo tempo Nicolò, tenuto largo a destra, era risultato periferico e poco cercato.

La Lazio ha trovato al momento giusto il terzo punto, naturalmente in contropiede - o uscita rapida: cambia poco - e fallito in un paio di occasioni il quarto. Il rigore - discutibile - concesso alla Roma, alla quale ne era stato negato uno prima del gol di Pedro (Zaniolo affossato da Hysaj), ha reso il finale una sorta di esaltazione della frontalità cara a Mourinho.

meme lazio roma 15

Ribadisco ciò che avevo scritto nei giorni scorsi sulla Roma: gli esterni bassi rappresentano il lato debole quando si tratta di difendere; la coppia Veretout-Cristante soffre per lentezza l’aggressione e viene messa spesso in inferiorità: il francese, tuttavia, è indispensbile per personalità e volume di giocate; Abraham deve trovare il modo di evitare la continua condanna alle spalle alla porta.

meme lazio roma 17

L’assenza di Pellegrini si è evidentemente avvertita in ogni istante e ogni movimento, oltre che nell’ultimo passaggio. Più definita e risolta è la Lazio, specie quando tiene il campo con coraggio e malizia: chi sostiene che Milinkovic-Savic e Luis Alberto non possano coesistere ha un’idea fin troppo elementare e superata del calcio.

A costo di calpestare qualche regola tattica, Sarri fa bene a insistere sui quattro principi del palleggio ricco: Pedro e Felipe Anderson insieme ai due ai quali ho accennato. Certo, se avesse un Jorginho...

