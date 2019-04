“SARRI ITALIANO DI MERDA”: PANDEMONIO A STAMFORD BRIDGE - LO STAFF DEL BURNLEY AVREBBE INSULTATO IL TECNICO ITALIANO, ESPULSO A FINE GARA – IL VICE DEL TECNICO EX NAPOLI ZOLA: “SARRI E’ FRUSTRATO PER QUANTO ACCADUTO” - IL RAPPORTO DEL QUARTO UOMO POTREBBE INDURRE LA FEDERAZIONE AD APRIRE UN FASCICOLO. LO STAFF DEL BURNLEY RISCHIA 5 GIORNATE DI STOP E UNA MAXIMULTA – LA RABBIA DI HIGUAIN (SOSTITUITO DOPO UN GOL SPETTACOLARE) - VIDEO

Higuain resting his head on twin oranges while celebrating his goal.. A king, I stan#CHEBUR pic.twitter.com/HdsxkrHMmb — GCFR Engr Damola (@theDamorela) 22 aprile 2019

Da repubblica.it

Un brutto risultato, l'espulsione, una serie di insulti ricevuti dalla panchina rivale, la stagione finita per uno dei giocatori più in forma. Una serata decisamente da dimenticare quella vissuta da Maurizio Sarri a Stamford Bridge. Il tecnico del Chelsea, espulso a fine gara nel match casalingo con il Burnley finito sul 2-2 che ha frenato la corsa ad un posto Champions, secondo quanto riferito da Espn, sarebbe stato offeso più volte con l'epiteto "italiano di merda".

Possibile l'apertura di un'inchiesta da parte della FA, di certo Sarri non ha nascosto il nervosismo per l'accaduto, tanto da non presentarsi nella rituale conferenza stampa di fine partita. A sostituirlo è stato il suo vice, Gianfranco Zola, che ha cercato di minimizzare: "Sarri è frustrato per quanto accaduto, durante la partita può capitare che l'adrenalina ti porti a dire cose che non vorresti".

Altra nota dolente, l'infortunio a Callum Hudson-Odoi, che salterà il resto della stagione dopo aver riportato la rottura del tendine d'Achille. Lo stesso giocatore ha chiarito via Twitter sulle sue condizioni: "Davvero distrutto per dover terminare la mia stagione con il tendine d'Achille rotto, devo lavorare duro e provare a tornare più forte per la prossima stagione!". A completare il quadro, un certo nervosismo di Gonzalo Higuain. Sostituito nella ripresa, l'attaccante argentino ha manifestato tutto il suo disappunto nel sedersi in panchina, prendendo a calci anche una bottiglietta d'acqua.

