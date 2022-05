“UNO SCAMBIO COL BARCELLONA KOULIBALY-PJANIC? NON FACCIAMO SCAMBI CON NESSUNO, NEANCHE A LETTO” – DE LAURENTIIS: "KOULIBALY NON È IN VENDITA. MA NON POSSIAMO OBBLIGARLO A RESTARE. DEVE DECIDERE LUI. SE CI INTERESSA PJANIC? NON DOVETE CHIEDERLO A ME MA A SPALLETTI”

Da ilnapolista.it

koulibaly

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista spagnolo Gerard Romero in diretta sul canale Twitch Jijantes Fc. In particolare, ha smentito categoricamente le voci relative ad un possibile scambio col Barcellona per Koulibaly che coinvolga anche Miralem Pjanic.

«Il Barcellona non mi ha contattato e credo proprio che il Barcellona non abbia i soldi comprare nessuno. Non perché non ha soldi, ma perché credo addirittura che gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo. Il momento è abbastanza complicato, poi queste domande dovete farle al Barcellona. Noi non facciamo scambi con nessuno, neanche a letto»

DE LAURENTIIS

In particolare, su Koulibaly – se è un simbolo del Napoli e su quanto costa – e Pjanic.

«Koulibaly non è in vendita, Koulibaly non si vende. Se è un simbolo del Napoli? Tutti i giocatori che giocano nel Napoli sono simboli del Napoli. Non ce n’è uno che sia più simbolo degli altri. Se ci interessa Pjanic? Non dovete chiederlo a me ma a Spalletti»

miralem pjanic