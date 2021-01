“LO SCUDETTO? POSSIAMO ANCORA FARCELA” – LA JUVE CONQUISTA LA NONA SUPERCOPPA DELLA SUA STORIA GRAZIE A CR7 E MORATA. RONALDO RI-LANCIA LA SFIDA A INTER E MILAN: “SONO MOLTO FORTI MA…” - DUE GRANDISSIME PARATE DI SZCZESNY, INSIGNE SBAGLIA IL RIGORE DEL PARI E SCOPPIA IN LACRIME ALLA FINE DELLA PARTITA - PIRLO VINCE IL SUO PRIMO TROFEO DA ALLENATORE - ANDREA AGNELLI: "SONO DIECI ANNI DI FILA CHE VINCIAMO UN TORNEO MA IL PIU' BELLO SARA' SEMPRE IL PROSSIMO" - VIDEO

Fabiana Della Valle per gazzetta.it

napoli juve

La Juventus si aggiudica il primo trofeo in palio in questa stagione vincendo la sua nona Supercoppa. I bianconeri superano il Napoli 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, scacciando così ombre ed incertezze. E' Cristiano Ronaldo a sbloccare il risultato, al 19' della ripresa. Al 35' del secondo tempo l'altro episodio chiave del match: Insigne fallisce un calcio di rigore, spedendo il pallone direttamente sul fondo. Il penalty era stato concesso dal Var per un intervento di McKennie su Mertens. Chiude il match la rete di Morata al 95'.

Szczesny napoli juve

CR7

Da itasportpress.it

“E’ stata un partita difficile e giocata su un campo non semplice, siamo molto felici perchè questa vittoria ci può dare fiducia. Dobbiamo avere un atteggiamento differente, dopo la gara con l’Inter siamo stati male e questo titolo deve darci fiducia per il resto della stagione. Scudetto? Possiamo ancora farcela, Inter e Milan sono molto forti e sono in forma ma la stagione è ancora lunga”.

