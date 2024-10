“SE BUFFON L’HA TRADITA ANCHE ALENA AVEVA LE SUE COLPE” – ALDA D’EUSANIO A “LA VOLTA BUONA” È TORNATA A PARLARE IN TV DELL'EX PORTIERE, SPOSATOSI RECENTEMENTE CON ILARIA D’AMICO, E DEL TRADIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EX MOGLIE ALENA SEREDOVA - "QUANDO UNA COPPIA SCOPPIA, LA COLPA È DI TUTTI E DUE E NON DI UNO SOLO. PUÒ DARSI CHE LEI SI FOSSE APPANTOFOLATA" - NESSUNA REPLICA DA PARTE DI ALENA SEREDOVA, OGGI SPOSATA CON ALESSANDRO NASI…

Da corrieredellosport.it

alda d'eusanio

In occasione del recente matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si è tornati a parlare in tv del tradimento dell'ex portiere nei confronti dell'ex moglie Alena Seredova. È successo a La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai1, dove l'opinionista Alda D'Eusanio è stata piuttosto dura nei confronti della soubrette di Praga.

"Quando una coppia scoppia, la colpa è di tutti e due e non di uno solo. Se Buffon si era stancato, vuol dire che la Seredova aveva le sue colpe e responsabilità – ha detto la D’Eusanio -. Se uno si innamora di un’altra, vuol dire che non è più innamorato. Può darsi che la persona interessata si è talmente appantofolata che… Mandare avanti i figli e la famiglia, non ti deve fare dimenticare di essere una donna, che sei femmina e che quindi hai un marito che va curato".

ALENA SEREDOVA - 3

Buffon tra D'Amico e Seredova: Caterina Balivo si dissocia da Alda D'Eusanio

Il commento di Alda D'Eusanio non è piaciuto alla padrona di casa Caterina Balivo ma la sua ospite ha continuato: "Se un marito va con un’altra, la moglie ha responsabilità". A questo punto la Balivo si è dissociata: "No, la fedeltà deve essere un valore", ha tuonato. Per il momento nessuna replica da parte di Alena Seredova, oggi felicemente sposata con Alessandro Nasi, dal quale ha avuto quattro anni fa la figlia Vivienne Charlotte. Mentre Buffon giurava amore eterno alla D'Amico, la Seredova ne ha approfittato per concedersi un breve weekend in montagna.

ALDA D'EUSANIO ALENA SEREDOVA - 1 alena seredova gialuigi buffon alena seredova alena seredova ilaria d'amico gigi buffon alena seredova 6 massimo boldi alena seredova GIGI BUFFON E ILARIA DAMICO IN BARCA gigi buffon ilaria d amico 2 gigi buffon ilaria d amico 1 ilaria damico buffon 7 gigi buffon