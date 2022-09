“SE LA JUVE VUOLE, NOI SIAMO DISPONIBILI A RIGIOCARE LA PARTITA” – IL PRESIDENTE DELLA SALERNITANA IERVOLINO SI PRONTO A TORNARE ALLO STADIUM: “GLI ERRORI ARBITRALI OFFUSCANO LA VERITÀ” - IERI SERA A "PRESSING" IL DIRETTORE DEL CORSPORT IVAN ZAZZARONI AVEVA LANCIATO LA PROVOCAZIONE: “GARA DA RIPETERE PER ERRORE TECNOLOGICO” (SE INIZIAMO A RIGIOCARE LE PARTITE A OGNI ERRORE DEL VAR FINIAMO LA STAGIONE NEL 2030...)

Carmelo Prestisimone per corriere.it

danilo iervolino presidente della salernitana 5

«Se la Juventus vuole rigiocare la partita dello Stadium, noi siamo pronti a farlo. Gli errori arbitrali offuscano le verità». Danilo Iervolino, il presidente della Salernitana, irrompe nella contestata vicenda del gol annullato a Milik nel finale della partita tra i granata e la Juventus. La rete dei bianconeri non sarebbe viziata - secondo le immagini ad ampio spettro non considerate domenica scorsa dall’arbitro Marcenaro e dal varista Banti - dal fuorigioco di Bonucci sistemato sulla traiettoria del pallone colpito di testa dal centravanti polacco. Candreva, posizionato invece nei pressi della bandierina dove è stato battuto il corner che poi ha prodotto il gol, teneva in posizione regolare il difensore bianconero.

Non solo provocazione

Le parole del presidente del club campano, rilasciate nel corso di un intervento a radio Kiss Kiss, non vanno lette solo come una provocazione. Ma come disponibilità ad avviare, come aveva anche ribadito quando acquisì la Salernitana, insieme alle altre società di serie A un percorso di riforme che possa migliorare il mondo del calcio. E quanto successo allo Stadium

CANDREVA BONUCCI