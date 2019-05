“SE MI CONFERMANO SIAMO SU 'SCHERZI A PARTE'..." – SPALLETTI RIPORTA L'INTER IN CHAMPIONS PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA (GRAZIE A "SAN" HANDANOVIC E A D'AMBROSIO) E SI TOGLIE I MACIGNI DAGLI SCARPINI SUL CASO ICARDI: “SE UNO PRENDE UNA DECISIONE E POI SI TORNA INDIETRO, È DIFFICILE GESTIRE…” – WANDA NARA DIFENDE MAURITO: "CHI HA I COGLIONI DI TIRARE I RIGORI SBAGLIA, SUCCEDE ANCHE A MESSI E RONALDO. A VOLTE NON BASTANO 124 GOL A 26 ANNI…” - VIDEO

Luciano Spalletti ha riportato l'Inter in Champions League per la seconda volta consecutiva. Il tecnico si presenta in tv con la figlia Matilde: "Me la aspettavo così. C'era da soffrire. Abbiamo fatto una buona gara, avevamo addosso una doppio carico di tensione. I nostri calciatori dovevano metterci il cuore e lo hanno fatto. Empoli in B? Mi dispiace molto, lì ho molti amici. Meritava la salvezza. Ma anche l'Inter non ha mollato fino all'ultimo secondo".

"Io ho il mio carattere - ha proseguito -, e quando prendo una decisione lo faccio perché sono convinto: il problema è se non si decide, o se si torna indietro". Il tecnico all'addio non ufficiale dall'Inter si toglie sassolini dalle scarpe sul caso Icardi. "Se uno prende una decisione e poi si torna indietro, è difficile gestire - ha aggiunto a Sky, parlando del reintegro di Icardi - In un club come l'Inter le decisioni si prendono insieme: poi se uno non c'era, un altro non ha sentito e si torna indietro...".

"Io via? Non so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso sì che mi sorprendo: non siamo mica su Scherzi a parte?...". E poi: "Quando Conte è stato messo in discussione alla Juve dopo l'Ajax...", il lapsus in cui è incappato Spalletti. "Intendevo Allegri - ha aggiunto sorridendo, a Sky-, il giorno dopo Agnelli ha fatto una conferenza per difenderlo: bisognerebbe imparare da certi comportamenti...".

Presenza costante a Tiki Taka, Wanda Nara ha parlato così della gara contro l'Empoli dell'Inter e di suo marito, Mauro Icardi: "Abbiamo raggiunto quello che volevamo, basta, ora si ricomincia la prossima stagione. Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i coglioni di batterlo succede. Il rigore non c’era? Allora 1-1, se non c’era e non entra non succede niente. Anch’io sul rigore ho detto una parolaccia comunque, se un rigore non entra nessuno gli dice bravo. Una partita con tante emozioni, essere interista ti fa sapere che il cuore funziona benissimo. Mauro è uno che è freddo, ma capita anche a Messi e Cristiano (Ronaldo, ndr) di sbagliare. Ha fatto anche altri due rigori pesantissimi dopo tutto quello che è successo".

