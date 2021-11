19 nov 2021 11:19

“SE MI VEDE 'LA GAZZETTA DELLO SPORT' MI DENUNCIA PERCHÉ SONO ANDATO A CASA MILAN E NON SANNO PIÙ CHE STRONZATE SCRIVERE” – MINO RAIOLA ATTACCA LA “ROSEA” DOPO L’INCONTRO CON I DIRIGENTI ROSSONERI PER IL RINNOVO DI ALCUNI DEI SUOI ASSISTITI – LA REPLICA DEL DIRETTORE DELLA GAZZETTA BARIGELLI: “COMPRENDIAMO IL DISAPPUNTO PER LA POSIZIONE CHE IL NOSTRO GIORNALE HA ASSUNTO SULL’ADDIO DI DONNARUMMA MA NON VANNO BENE LE PAROLE SGUAIATE. RAIOLA IMPARI A RISPETTARE I…”