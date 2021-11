“SE NON FOSSE STATO PER SOUTHGATE NON AVREBBERO NEMMENO VINTO L'EUROPEO. SONO SOLO DEI SOPRAVVALUTATI”

Da www.corrieredellosport.it

quotidiani inglesi italia irlanda del nord

"Mamma mia!". Inizia così il lungo resoconto di Irlanda del Nord-Italia che campeggia sull'home page del tabloid britannico "The Sun". Sembra che gli inglesi non abbiano ancora dimenticato la finale dell'Europeo a Wembley, il "It's coming Rome" e la pastasciutta di Bonucci.

Forse aspettavano solo il momento buono per "vendicarsi" e il pareggio per 0-0 di Belfast - con il conseguente approdo degli azzurri ai playoff del Mondiale - gliene ha dato di certo l'occasione.

quotidiani inglesi italia irlanda del nord

Gli inglesi sfottono l'Italia: l'ironia sulla stampa e sul web

"L'Italia affronterà uno spareggio da incubo per il Mondiale - scrive il Sun - per non essere riuscita a qualificarsi automaticamente a Qatar 2022. A quattro anni dal loro momento più buio, per gli azzurri potrebbe succedere di nuovo".

irlanda del nord italia

Nei commenti, gli utenti si scatenano. "Italiani re d'Europa? - si legge - Se non fosse stato per Southgate non avrebbero nemmeno vinto l'Europeo. Sono solo dei sopravvalutati". O ancora: "Football's coming Rome??? Hahaha".

IRLANDA DEL NORD ITALIA irlanda del nord italia irlanda del nord italia irlanda del nord italia IRLANDA DEL NORD ITALIA IRLANDA DEL NORD ITALIA IRLANDA DEL NORD ITALIA