Francesca Galici per il Giornale

I ritardatari stanno ultimando di scrivere le lettere a Babbo Natale e tra loro c'è Sonia Bruganelli, che ha scelto Instagram per una richiesta molto particolare ma, soprattutto costosa. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto la sua passione per il lusso, che in più di un'occasione ha fatto insorgere la rete. Anche stavolta l'epilogo non è stato diverso.

" Caro Babbo Natale...

Ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia", ha scritto l'imprenditrice con la solita ironia, sotto la foto di un costosissimo orologio. Un regalo molto impegnativo che la maggior parte delle persone non si può permettere. Si tratta di un modello classico di un noto brand di orologi svizzeri, con cinturino in acciaio e corona di 56 diamanti sulla lunetta. Il suo prezzo supera abbondantemente i 30mila euro ed è proprio questo che ha fatto infuriare la rete.

Chi segue Sonia Bruganelli sa che la donna ha sempre pubblicato oggetti di lusso e costosi, senza nascondere il suo reale stile di vita. Non è certo un mistero che la sua famiglia sia benestante visto il lavoro suo e di suo marito, quindi la donna non si è mai fatta scrupoli nel condividere la sua passione per il bello. Ostentazione, realismo? Ognuno dice la sua sul comportamento di Sonia Bruganelli, che non ha mai dato troppo peso a quanto scritto su internet nei suoi confronti. Anche stavolta le critiche non sono tardate ad arrivare per la bella imprenditrice, massacrata su Instagram per questo suo desiderio di Natale.

" Sei una burina, cafona , arricchita!! Hai vissuto fino a ieri da pezzente nei bassi fondi ", ha scritto un'utente, il cui messaggio è infarcito di insulti nei confronti della donna e della sua famiglia. A parte questo messaggio, il cui tenore è estremamente violento nel suo proseguo, sono diversi quelli che non hanno apprezzato l'atteggiamento di Sonia Bruganelli. " La parola umiltà nemmeno sai cosa significa, fino a ora ostenti sfacciatamente la riccanza di tuo marito e la bella vita ", ha scritto un'altra alla quale ha fatto eco un'altra donna: " Che donna superficiale che sei ma soprattutto provocatoria... Poverina! "

Anche nel caso di Sonia Bruganelli, come spesso avviene sotto i post di molte altre donne di spettacolo, i commenti più caustici e aggressivi sono spesso scritti da donne, che pare non accettino i successi e i traguardi delle altre. Ovviamente non tutti i messaggi sotto la foto di Sonia Bruganelli sono di quel tenore, anzi. Sono numerosi quelli che elogiano la moglie di Paolo Bonolis per la sua capacità di ironizzare e, soprattutto, di volare alto sulle critiche feroci che riceve quotidianamente per il suo modo di essere.

Solo poche settimane fa la donna aveva dichiarato di voler fare un passo indietro sui social per proteggere i figli: " Non rinnego nulla, ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento. " Pare che uno dei suoi figli sia stato vittima di bullismo anche per questa ragione, tanto da costringere i genitori a fargli cambiare scuola.

