“SEI UN FOTTUTO STUPRATORE DI MERDA” - DOPO AVER OTTENUTO LA LIBERTÀ VIGILATA DIETRO PAGAMENTO DI CAUZIONE DA UN MILIONE DI EURO, DANI ALVES E’ STATO CONTESTATO ALL'ESTERNO DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA DOVE ERA ANDATO PER L’OBBLIGO DI FIRMA – L’EX JUVE, CONDANNATO PER STUPRO A 4 ANNI E MEZZO, DOPO AVER OTTENUTO LA LIBERTA’ PROVVISORIA, AVREBBE DATO UNA FESTA FINO ALLE 5 DEL MATTINO…

David Alves, dopo aver ottenuto la libertà vigilata dietro pagamento di cauzione da un milione di euro, si è presentato questa mattina al Tribunale di Barcellona, come dovrà fare per obbligo di firma una volta a settimana per dimostrare di essere rimasto in Spagna.

In occasione del suo arrivo, una persona lo ha attaccato verbalmente: "Sei un fot*uto stupratore di m**da" gli ha urlato a distanza. L'ex difensore di Barcellona e Juventus lo ha ignorato e, accompagnato dal proprio avvocato, ha continuato a camminare per dirigersi in Tribunale. Dani Alves era stato condannato il mese scorso a 4 anni e mezzo di reclusione e ad un risarcimento di 150.000 euro

Dani Alves ha lasciato il carcere di Barcellona dopo aver pagato la cauzione di un milione di euro che gli permette di usufruire della libertà provvisoria. L'ex calciatore della Juventus ha vissuto 14 mesi e cinque giorni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale. Appena fuori dal penitenziario, il brasiliano avrebbe subito dato vita a una festa.

neymar dani alves

Cosa ha fatto Dani Alves dopo la libertà provvisoria?

Secondo quanto riportato da This is life, Dani Alves avrebbe dato vita a una festa martedì sera per celebrare il compleanno del padre. Il party sarebbe durato fino alle cinque del mattino, alla presenza di familiari e amici. Dopo la concessione della libertà provvisoria, Dani Alves non potrà lasciare la Spagna: la giustizia spagnola gli ha sequestrato i passaporti al momento dell'incasso della cauzione.

