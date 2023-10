15 ott 2023 08:10

“SEI MALVAGIO, VICTOR” - I GUAI PER OSIMHEN NON FINISCONO MAI: NON C’E’ SOLO IL PROBLEMA FISICO A TORMENTARE L’ATTACCANTE DEL NAPOLI ORA CI SI METTE PURE IL COGNATO CHE LO ACCUSA DI AVER FATTO ARRESTARE LA SORELLA PER UN VECCHIO CONTENZIOSO ECONOMICO CHE RISALIREBBE AL TRASFERIMENTO DAL LILLE AL NAPOLI – IL COGNATO SCRIVE: “HAI MANDATO IL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DI STATO A PICCHIARE, MOLESTARE, SCHIAFFEGGIARE E SPOGLIARE MIA MOGLIE NUDA PER LE STRADE DELLA NIGERIA. PAGHERAI PER QUESTO".