“SERGIO RAMOS PENSA DI LASCIARE IL REAL. RONALDO LO VUOLE ALLA JUVENTUS” – LA BOMBA ARRIVA DALLA SPAGNA: IL RAPPORTO CON PEREZ È ORMAI LOGORO. MA IL CAPITANO DEI BLANCOS HA ANCORA DUE ANNI DI CONTRATTO, GUADAGNA 12.5 MILIONI DI EURO A STAGIONE E HA UNA CLAUSOLA IMPENSABILE DA PAGARE PER QUALSIASI CLUB: 800 MILIONI. SECONDO LA BIBBIA DEL MADRIDISMO “AS” I BIANCONERI PROVERANNO A FARE UNO SFORZO ECONOMICO

Da www.corrieredellosport.it

sergio ramos

Terremoto a Madrid: Sergio Ramos starebbe valutando la possibilità di lasciare il Real. L'indiscrezione arriva dalla popolare trasmissione "El Chiringuito" su "La Sexta", che cita fonti vicine al capitano dei blancos: «Lo vedono logorato. Non ha perso l'ambizione ma non è sicuro su dove voglia continuare a vincere». Il logorio sarebbe dovuto a «gesti e commenti all'interno del club che non sono graditi né a Ramos né agli altri calciatori» e per questo «ci sono dei dubbi sul suo futuro al Real». Il rapporto con Florentino Perez non è più quello di un tempo: dopo il 5 marzo, la notte che ha visto l’Ajax abbattere il Real in Champions, tutto è cambiato.

sergio ramos 1

Sergio Ramos ha ancora due anni di contratto con il Real Madrid, guadagna 12.5 milioni di euro a stagione e ha una clausola impensabile da pagare per qualsiasi club: 800 milioni. AS va oltre il semplice malumore e svela che il difensore è stato chiamato dal Manchester United (lo aveva già contattato prima del 2015), dal Liverpool (con Van Dijk andrebbe a comporre la migliore coppia del mondo), dalla Cina e dalla…Juve di Cristiano Ronaldo. La società di Agnelli, secondo il giornale spagnolo, sarebbe quella più propensa a fare offerte di un certo tipo perché CR7 avrebbe invitato il suo presidente a fare uno sforzo economico pur di portare Ramos a Torino.

cr7 gol al toro

ramos perez cr7 ramos perez CR7 CR7 ramos perez