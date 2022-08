“SGUALDRINA E STUPIDA VACCA”- L’EX STELLA DEL MANCHESTER UNITED RYAN GIGGS A PROCESSO PER LE PRESUNTE VIOLENZE ALLA EX FIDANZATA KATE GREAVILLE

ryan giggs kate greville

DAGONOTA

È iniziato oggi il processo all’ex calciatore del Manchester United Ryan Giggs, accusato di violenze contro l’ex fidanzata, Kate Greville, e già emergono le prime bombette. Il giocatore, messaggiando con i suoi amici, l’apostrofava chiamandola “sgualdrina e stupida vacca”.

Giggs, accusato anche di aggressione nei confronti della sorella minore di Kate, Emma, si è dichiarato non colpevole. Durante la relazione con Kate, Giggs ha avuto relazioni con almeno otto donne.

Durante l’interrogatorio, Kate Greville ha descritto la relazione con il calciatore: all’inizio erano innamorati e andava tutto bene, poi lui è diventato violento: “mi dava della puttana e ha dato in escandescenze quando l’ho chiamato traditore”. Per le liti, in almeno due occasioni, Kate ha raccontato di essere stata cacciata due volte dalle camere d’albergo, nuda.

GIGGS

i messaggi di ryan giggs

Salvatore Riggio per corriere.it

«Idolatrato in campo per le sue abilità, ma con un aspetto brutto e sinistro a porte chiuse». È stato definito così Ryan Giggs, ex stella del Manchester United ed ex c.t. del Galles (fino al giugno scorso), nel processo appena iniziato per le presunte violenze su Kate Greville, la sua ex fidanzata.

Quest’ultima, attraverso il suo legale, ha raccontato di aver vissuto un incubo tra il dicembre 2017 e novembre 2020 con un «ciclo infinito di abusi emotivi e fisici», definendo la relazione come «tossica». Botte, calci nella schiena e anche una testata alla donna quando questa, dopo aver scoperto l’ennesimo tradimento del compagno, aveva deciso di preparare le valigie e andare via.

kate greville

Un racconto da brividi quello dell’accusa – davanti ai giurati del Crown Court di Manchester – con Giggs che avrebbe anche gettato l’ex fidanzata fuori dalla sua stanza d’albergo completamente nuda, in preda a un raptus. «Diciamo che è stata una vita privata che ha comportato una serie di abusi, sia fisici che psicologici, di una donna che ha professato di amare, una donna con cui aveva una relazione e che ha trattato in un modo che non può essere scusato o ignorato né dall'adorazione del pubblico né dalla legge. Questa è una storia di controllo e coercizione di una donna che pensava di essere amata e rispettata. Purtroppo la realtà era molto diversa», le parole del legale di lei.

Che ha citato anche dei messaggi inviati da Giggs, riguardo alla volontà della donna di lasciarlo: «Solo una str… malvagia e orribile lo fa. Semplicemente non posso credere che tu l’abbia fatto. Sono così arrabbiato in questo momento e mi sto spaventando perché potrei fare qualsiasi cosa».

Da parte sua, l’ex esterno sinistro del Manchester United si è sempre dichiarato innocente: «Non ha mai usato violenza contro la signora Greville nel corso della loro relazione, non importa quanto le cose siano andate male. Tali accuse sono basate su distorsioni, esagerazioni e bugie. Non ha aggredito nessuno», le parole del suo avvocato. Il processo è appena iniziato e proseguirà nei prossimi giorni. Giggs a giugno si era dimesso da commissario tecnico del Galles (proprio a causa delle accuse di violenza).

ryan giggs in tribunale 8

Era finito all’attenzione delle cronache per un’altra vicenda, decisamente più leggera di questa: sempre a giugno aveva dovuto incassare le critiche di molti clienti del suo ristorante – il «George’s Dining Room and Bar» di Worsley, Greater Manchester – scontenti come non mai per la qualità di cibo e servizio. Aperto nell’aprile dell’anno scorso insieme agli amici d’infanzia Kelvin Gregory e Bernie Taylor, l’elegante locale si vanta di avere «un delizioso menu british e un’ottima selezione di vini e cocktail», ma a giudicare dalle recensioni negative lasciate da alcuni ospiti su TripAdvisor, non sta riscontrando un grande successo.

