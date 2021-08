“SINNER MI HA DELUSO. A 19 ANNI SE TI CHIAMANO ALLE OLIMPIADI, CI VAI ANCHE A PIEDI” – ADRIANO PANATTA SCATENATO A “IL CIRCOLO DEGLI ANELLI” SU RAI2: “IL SENTIMENTO OLIMPICO O CE L’HAI O NON CE L’HAI. SCUSATE I MODI, MA PENSO CHE SE TI FAI GESTIRE SU QUESTE COSE SEI UN DEFICIENTE” – E POI BERRETTINI, LE BORDATE SULLA COPPA DAVIS E IL BOTTA E RISPOSTA STRACULT CON YURI CHECHI CHE GLI CHIEDE SE SI TINGE I CAPELLI…

adriano panatta

“Mi ha deluso la mancata partecipazione ai Giochi olimpici di Sinner. Ha grandissimo talento, diventerà uno fra i più forti del mondo ma a 19 anni, se ti chiamano alle Olimpiadi, ci vai anche a piedi".

Adriano Panatta, in diretta da Cortina, mena duro sull’astro nascente del tennis italiano a 'Il circolo degli anelli' su Rai2. "Berrettini ha dato forfait per infortunio, mi dispiace perché avrebbe potuto vincere la medaglia d'oro. Non c'è la cultura delle Olimpiadi nel tennis. Anche Djokovic è andato in bianco.

sara simeoni

Io sono stato capitano della squadra azzurra in tre Olimpiadi, e durante le cerimonie di inaugurazione ero emozionato. Per la vittoria di Jacobs ho esultato come neanche per la Roma. Il sentimento olimpico o ce l’hai o non ce l’hai. L’animo di un atleta non lo alleni. Scusate i modi, ma penso che se ti fai gestire su queste cose sei un deficiente”.

adriano panatta samurai

Bordate anche sul nuovo format della coppa Davis: “Adesso è ‘na cosa che non si capisce. Chiamatela Coppa Piquè, la organizza un calciatore, ma dimme te…”.

Adriano Panatta scherza con la conduttrice del programma Alessandra De Stefano, sposata con Philippe Brunel, inviato de “L'Equipe” (“Il giornale francese mi ha trattato molto meglio di quanto non facesse la stampa italina”), demolisce i talk sul calcio (“Tutte le interviste sembrano sempre uguali. Sempre le solite banalità”) e si scatena sull’acconciatura da geisha di Sara Simeoni: “Non tornare a casa così”. E poi ricorda: “In una trasmissione di qualche anno fa di Rai 2 ero vestito da samurai…”.

sinner

adriano panatta

Botta e risposta stracult con Yuri Chechi che gli chiede: “Hai cambiato il colore della tinta dei capelli?”. La risposta: “Non mi tingo i capelli. I capelli sembrano più scuri di quello che sono in realtà per colpa delle luci…”

sinner musetti l'equipe sinner

panatta panatta lo show di jury chechi e sara simeoni 5 lo show di jury chechi e sara simeoni 4 adriano panatta adriano panatta