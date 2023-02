“SONO ANCORA DIO, TORNO E CAMBIA LA MUSICA” – ZLATAN IBRAHIMOVIC CON LA SOLITA SOBRIETÀ TORNA A DISPOSIZIONE DI PIOLI, DOPO IL LUNGO STOP PER L'OPERAZIONE AL GINOCCHIO, E RITROVA UN MILAN IN CRISI PROFONDA: “NON SONO PREOCCUPATO. LE CRITICHE? MI CRITICANO DA 25 ANNI PERCHÉ SONO IL NUMERO 1, SONO ABITUATO” – E LANCIA UN MESSAGGIO A LEAO: “LUI DEVE RESTARE CONCENTRATO” – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare a disposizione del Milan, a partire dalla sfida di venerdì sera al Torino. In un'intervista rilasciata a Sport Mediaset, l'attaccante svedese ha parlato del suo imminente ritorno in campo: "Sono ancora Dio, sono ancora il numero 1: adesso torno e cambia la musica".

Dopo il lungo stop seguito all'intervento chirurgico al ginocchio, all'indomani della vittoria scudetto, Ibrahimovic è deciso a non perdere altro tempo: "Ho tanta voglia, voglio fare tante cose, quello che ho perso in questi mesi". Il difficile momento della squadra non sembra turbarlo: "Non sono preoccupato, sono momenti normali all'interno di un campionato - prosegue - Ora dobbiamo parlare poco e dimostrare in campo il nostro valore. Le critiche? È normale, perché se non ti criticano non sei al top. A me criticano da 25 anni perché sono il numero 1, sono abituato".

[…] Ibrahimovic parla anche di Rafael Leao: "Ha fatto un anno fantastico, ha vinto il premio del migliore giocatore del campionato. Poi il contratto, altri club che ti cercano, il Mondiale e tutto il resto. Ma lui deve restare concentrato e giocare a calcio".

[…]Sebbene nelle gambe abbia un minutaggio forzatamente ridotto a causa del lungo stop, il ritorno di Ibrahimovic (escluso dalla lista dei convocabili in Champions League) rappresenterebbe un'importante iniezione di fiducia per un gruppo alle prese con un periodo estremamente complicato in termini di risultati.

