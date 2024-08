“SONO MOLTO ONORATO DI FAR PARTE DELLA TUA GIORNATA”- IL VIDEO-MESSAGGIO DI SINNER A OLIVIERO TOSCANI. IL FOTOGRAFO HA RACCONTATO LA SUA MALATTIA INCURABILE E, PARLANDO DELLE POCHE COSE CHE LO RALLEGRANO, HA CITATO SINNER (“QUANDO LO GUARDO GIOCARE PROVO SOLLIEVO”) – “HO SENTITO CHE SEI INTERISTA, QUINDI SU QUESTO NON SIAMO TANTO D’ACCORDO. MA CHISSÀ, UN GIORNO CI GUARDIAMO UN DERBY INSIEME, MILAN-INTER” – LA RISPOSTA DI TOSCANI A SINNER - VIDEO

Uno scambio di dichiarazioni d'affetto a distanza: Oliviero Toscani per Sinner, Sinner per Oliviero Toscani.

Il grande fotografo nell'intervista esclusiva al Corriere della Sera ha raccontato la sua malattia, le sue giornate difficili, e ha parlato delle poche cose che lo rallegrano. Tra queste c'è Sinner.

«Quando lo guardo giocare in tv provo sollievo - ha detto Toscani -Lui mi dà sollievo nella vita. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no. Si vede dallo sguardo che è un ragazzo profondo».

A stretto giro di posta , è arrivato il video messaggio di Jannik Sinner. Un messaggio non scontato, parole che (è evidente) scaturiscono da un animo sensibile: «Sono molto onorato di far parte della tua giornata» dice e subito sdrammatizza: «Ho sentito che sei interista, quindi su questo diciamo che non siamo tanto d’accordo. Ma chissà se un giorno ci guardiamo un derby insieme, Milan-Inter». Poi conclude: «Ti mando un grandissimo abbraccio e stammi bene».

Il messaggio è stato registrato da uno dei campi dove il campione italiano si allena per gli US Open a New York.

Oliviero Toscani al telefono ha espresso la sua felicità per la sorpresa. «Il suo video mi fa tanto piacere. Lui è la gioia dei miei giorni noiosi di malattia: quando c’è lui sto bene».

