“SORRY, SORRY...E VATTELAPIJANDERCULO DAI” – PAOLA EGONU MEJO DI TOMAS MILIAN. NELLA PRIMA PARTITA DELL’ITALVOLLEY ALLE OLIMPIADI DI TOKYO, LA CAMPIONESSA AZZURRA È STATA PROTAGONISTA DI UNA REAZIONE IN DIALETTO ROMANESCO CHE E’ DIVENTATA VIRALE SUI SOCIAL. C’E’ ANCHE CHI HA STORTO IL NASO PER LE SUE PAROLE POCHI GIORNI DOPO ESSERE STATA SCELTA COME PORTABANDIERA OLIMPICA - VIDEO STRACULT!

Da trevisotoday.it

Le Olimpiadi della Nazionale italiana di pallavolo femminile sono iniziate con una bella vittoria per 3 set a 0 contro la squadra del Comitato olimpico russo. A far parlare di sé al termine della partita è, ancora una volta, Paola Egonu fuoriclasse dell'Imoco Volley. Questa volta però non si tratta delle sue giocate da record durante il match ma di un video diventato virale a causa della reazione avuta in campo dalla pallavolista italiana, selezionata come portabandiera olimpica.

Nelle immagini del video, al termine di un'azione, si vede Paola Egonu scusarsi in inglese con una delle avversarie. Per tre volte la pallavolista italiana ha detto "Sorry" in direzione dell'avversaria che però non sembra averla badata.

A quel punto la Egonu se ne è uscita con un insulto in dialetto romano: "E pijatela ner c... dai". Le immagini del siparietto sono subito diventate virali sui social, sollevando centinaia di commenti divisi tra chi ha ironizzato sull'uscita della fuoriclasse italiana e chi ha storto il naso per la sua reazione in campo proprio pochi giorni dopo essere stata scelta come portabandiera olimpica.

