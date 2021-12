28 dic 2021 12:56

“6 SQUADRE DI SERIE A NON HANNO UN INDICE DI LIQUIDITÀ POSITIVO E QUINDI RISCHIANO DI RITROVARSI COL MERCATO BLOCCATO” – LA RIVELAZIONE DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “SI TRATTA DI LAZIO, EMPOLI, BOLOGNA, SASSUOLO, GENOA, CAGLIARI. QUASI UNA SU TRE NON È IN REGOLA” - “IL BLOCCO COMUNQUE PUÒ ESSERE REVOCATO SE I PROPRIETARI VERSANO L’AUMENTO DI CAPITALE PER RIALZARE L’INDICE. ALTRIMENTI, NIENTE ACQUISTI NELLA FINESTRA DI GENNAIO”.