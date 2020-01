"KOBE BRYANT E' MORTO CON LA FIGLIA 13ENNE IN UN INCIDENTE CON L’ELICOTTERO A CALABASAS IN CALIFORNIA". AVEVA 41 ANNI. I 5 TITOLI CON I LOS ANGELES LAKERS, GLI INFORTUNI E LE POLEMICHE PER LO STUPRO - L'INFANZIA IN ITALIA, IL TIFO PER IL MILAN, L’ESEMPIO DI MUHAMMAD ALI, IL TIP TAP, IL SUO RAPPORTO CON IL BASKET: "SENZA LA PALLACANESTRO NON CONOSCEREI LA CREATIVITÀ E NON AVREI VINTO UN EMMY E UN OSCAR - LA STATUETTA? MEGLIO DI UN TITOLO NBA” - LA LETTERA D'ADDIO AL BASKET - VIDEO