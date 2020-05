“STRAKOSHA HA IL CORONAVIRUS”. MA IL FRATELLO DEL PORTIERE DELLA LAZIO SMENTISCE - SU INSTAGRAM L’EX CALCIATORE DI TORINO E BARI, MASSIMO BRAMBATI, SPARA BOMBE IN LIBERTÀ: "ANCHE KESSIÉ POSITIVO". IN CASA LAZIO FILTRA LA MASSIMA TRANQUILLITÀ. STRAKOSHA NON È ANCORA AL MEGLIO PER UN PICCOLO PROBLEMA AL PIEDE, PRESTO TORNERÀ IN CAMPO….

“Ci sono due giocatori, uno del Milan e uno della Lazio, positivi al Coronavirus. Quello biancoceleste è Strakosha, che dicono abbia un infortunio alla caviglia e non è vero, invece, ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Non lo so di Ibra, ma Kessié del Milan è positivo. Siccome ha viaggiato tornando dall’Africa con Gervinho affianco, hanno messo in quarantena anche Gervinho”. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore Massimo Brambati in diretta Instagram.

Parole che ovviamente non sono andate giù al portiere della Lazio, che tramite il fratello Dimitri, su Instagram, ha risposto: “Dovresti vergognarti di diffondere bugie e, se non rispettassi la tua età, ti farei personalmente causa per disinformazione”. Anche in casa biancoceleste filtra la massima tranquillità. Strakosha non è ancora al meglio per un piccolo problema al piede, presto tornerà in campo. L’altro ieri si è fatto fotografare in piscina insieme proprio al fratello (con il papà a fare da fotografo) durante un bagno in relax. Niente a che vedere con le dichiarazioni shock di Brambati.

