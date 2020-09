“SUAREZ, TI ASPETTA A CENA CHIELLINI” – IL ‘PISTOLERO’ SUPERA L’ESAME DI ITALIANO. ORA C’E’ LA JUVE? DOPO ESSERSI ALLENATO CON IL BARCA, L’ATTACCANTE E’ ARRIVATO A PERUGIA E HA OTTENUTO IL DIPLOMA DI CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO B1 NECESSARIO PER IL PASSAPORTO – L’INTRIGO OCN IL BARCELLONA: SUAREZ NON HA UN ACCORDO CON I BLAUGRANA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - VIDEO

Luca Bianchin per gazzetta.it

Luis Suarez è atterrato pochi minuti dopo le 15 all'aeroporto di Perugia. I tifosi juventini e gli appassionati di calcio già alle 9.30 erano appostati in città nella zona dell’università, dove si è vista anche una classica 7 bianconera di Ronaldo. Alle 15.30 i ragazzi che hanno avuto pazienza hanno potuto vedere il loro attaccante... quasi italiano: cappellino in testa, mascherina in volto e uno zainetto sulle spalle.

L'attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis Suarez, è arrivato a Perugia poco dopo le 15 per sostenere l'esame di italiano, determinante per ottenere il passaporto del nostro Paese. Una corsa contro il tempo per potersi, poi, trasferire alla Juventus

Maglia bianca, cappellino e mascherina: ecco Suarez a Perugia

GRANDE ATTESA

Luis Suarez è partito dalla Spagna intorno alle 13 con un volo privato a otto posti. Direzione, Perugia, dove ha sostenuto e superato l’esame per ottenere la certificazione necessaria per il passaporto italiano. L’esame è durato una mezzoretta. A Suarez è già stato consegnato il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1.

Chi ha assistito alla sua prova lo ha descritto tranquillo, alla mano, simpatico con i bambini che sono stati fatti entrare eccezionalmente. Il giocatore è stato testato per capacità di produzione orale, comprensione orale e scritta. Intorno alle 18 Suarez dovrebbe ripartire per tornare a Barcellona, dove si è allenato questa mattina e dove sabato potrebbe giocare il Trofeo Gamper.

L'INTRIGO

Questo, oltre al passaporto, è il punto chiave della vicenda. Suarez non ha un accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto. Il Barça lo ha inizialmente escluso dal progetto e Luis, orgoglioso il giusto, ha fatto sapere di voler incassare tutto lo stipendio previsto dal contratto per il 2020-21.

Il Barcellona, al contrario, vuole liberarlo senza pagare. Da qui le mancate convocazioni per le ultime amichevoli blaugrana e il dubbio per sabato. Rivederlo in campo significherebbe vedere aumentate le possibilità di permanenza a Barcellona, come detto da Koeman stesso qualche ora fa: "Se resta, può giocare".

E ORA?

La domanda che tutti si fanno a questo punto è una: può davvero arrivare alla Juventus? L’esame, dando per scontato un buon esito, tecnicamente non cambia la sostanza: i tempi per ottenere il passaporto restano stretti. La Juventus dovrebbe iscrivere Suarez in lista Champions entro le 24 del 6 ottobre e il giorno prima chiude il mercato italiano.

Resterebbe da fare il passaggio al Viminale e il giuramento al consolato. Certo, nessuno può escludere una volata juventina con firma, nel caso in cui Dzeko non diventasse bianconero. C’è anche un’ultima ipotesi: la firma da svincolato dopo il 6 ottobre. Suarez non potrebbe giocare nei gruppi di Champions, ma sarebbe subito pronto per il campionato.

