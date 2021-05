“LA SUPERLEGA? È OPERA DI INFANTINO” - IL NUMERO UNO DELLA LIGA JAVIER TEBAS PUNTA L'INDICE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA FIFA, GRANDE NEMICO DI CEFERIN: "IL PROGETTO NON E' MORTO DEL TUTTO" - SCINTILLE CON FLORENTINO PEREZ - INTANTO L’UEFA APRE UN PROCEDIMENTO CONTRO LA JUVE. AVVIATA L’INDAGINE DISCIPLINARE ANCHE NEI CONFRONTI DI REAL MADRID E BARCELLONA: IL COMUNICATO…

Da www.corrieredellosport.it

perez ceferin 1

“In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA da parte di Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC in relazione al cosiddetto progetto Superlega”. Come anticipato nei giorni scorsi, la Uefa va avanti per la sua strada dopo aver constatato che i tre club non hanno fatto passi indietro sul progetto. “Ulteriori informazioni a riguardo - si legge sul comunicato dell’organo presieduto da Ceferin - saranno rese disponibili a tempo debito". L’8 maggio Juve, Real e Barcellona avevano rilasciato un duro comunicato congiunto, nel quale si parlava di “inaccettabili pressioni, minacce ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto”.

agnelli ceferin

TEBAS CONTRO INFANTINO

Da www.corrieredellosport.it

"Dietro al progetto della Superlega c'è Infantino, gliel'ho già detto di persona". A lanciare la pesante accusa è Javier Tebas, numero uno della Liga, che senza troppi giri di parole, punta l'indice contro il presidente della Fifa reo, secondo il Tebas, di aver supportato e spalleggiato il progetto separatista dei 12 big club europei. "L'ho detto e lo ripeterò ancora. Dietro a tutto questo c'è Infantino, il presidente della Fifa".

infantino ceferin

Tabas, che si è detto soddisfatto delle sanzioni e della reazione dei tifosi di tutti i club coinvolti, ha poi confermato che "il progetto è fallito ma non è ancora morto del tutto, anche se non potranno portarlo avanti senza i club inglesi". Sul suo rapporto con Florentino Perez ha concluso. "Non c’è nulla di personale, abbiamo due opinioni diverse sul calcio. L’ho sentito dire che il calcio sarà rovinato in tre anni, ma semplicemente non è la verità. Quello che presenta è un nuovo tipo di industria calcistica che mette in pericolo quella attuale, e non posso permettere che ciò accada".

TEBAS ceferin gravina perez ceferin agnelli ceferin infantino gravina infantino ceferin 2 ceferin