“LA SVIZZERA NON È UNA SQUADRETTA, NON ERA COSÌ SEMPLICE” – MANCINI SI GODE LA LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER 3-0 AGLI EUROPEI E LA QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI: “MA POTEVAMO CHIUDERE LA PARTITA PRIMA" – LA DIFESA PERDE CHIELLINI USCITO PER INFORTUNIO. COSA FARA’ IL CT QUANDO RECUPERERA’ VERRATTI? CONTINUERA’ A DARE FIDUCIA A LOCATELLI OPPURE…- CAPELLO: "NON SUBIAMO GOL. QUESTA E' VERAMENTE UNA SQUADRA"