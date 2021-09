“TI AUGURO TUTTO IL MALE DEL MONDO. OCCHIO CHE C’È QUALCUNO CHE VEDE TUTTO…" – SCIACALLI SULLA TOMBA DI DANIEL GUERINI, IL CENTROCAMPISTA 19ENNE DELLA LAZIO PRIMAVERA MORTO LO SCORSO 27 MARZO DOPO UN INCIDENTE STRADALE. RUBATE MAGLIETTE, SCIARPE E PUPAZZETTI. LO SFOGO DELLA MAMMA CHE FA UN APPELLO PERCHE’ TUTTO VENGA RICONSEGNATO – LA RABBIA DI IMMOBILE E TOTTI: "VERGOGNOSI"

Elmar Bergonzini per gazzetta.it

daniel guerini

Sciacallaggio. Dalla tomba di Daniel Guerini, il centrocampista 19enne della Lazio Primavera, ex Torino, morto tragicamente lo scorso 27 marzo dopo un incidente stradale sulla Palmiro Togliatti a Roma, sono sparite magliette, sciarpe e pupazzetti. Una mancanza di rispetto nei confronti del giovane, della sua famiglia e degli amici, che per cercare di attenuare il dolore per la perdita, in questi mesi, hanno riempito in continuazione di doni sia la tomba (al cimitero Verano) sia il luogo dell'incidente.

La mamma di Daniel, Michela, non è riuscita a nascondere la rabbia per i furti subiti: "A te brutto indegno/a, che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo. Una sciarpa, uno scudetto, e un aquilotto… Se me lo chiedevi ti ci ricoprivo. Occhio che c’è qualcuno che vede tutto…". Al tempo stesso però la signora ha chiesto l'aiuto della gente. "È stata svuotata la cappella di mio figlio Daniel. Sono state portate via sciarpe, foto, cimeli e tanti ricordi portati dagli amici di mio figlio. Faccio un appello perché tutto venga riconsegnato". Per cancellare questo terribile episodio di sciacallaggio.

daniel guerini

TOTTI

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

La forza di una foto e di una parola. Francesco Totti ha saputo della tomba di Daniel Guerini, la giovane promessa della Lazio scomparsa in un incidente, da cui sono state rubate sciarpe, maglie e ricordi vari sia nella cappella sia sul luogo dell’incidente. Per questo lo storico capitano della Roma ha fatto una storia Instagram con la foto di Daniel con la maglia della Lazio e la scritta "Vergognosi".

daniel guerini striscione

Da padre, da uomo di sport, da agente di ragazzi giovani e da bandiera del calcio Totti ha preso la parola via social, con la speranza che l’appello della mamma di Daniel possa avere effetto e le cose rubate possano essere restituite nella cappella dove riposa il ragazzo. "Faccio un appello perché tutto venga riconsegnato", le parole che la signora ha voluto condividere. Oltre il dolore, la speranza è che sia la tomba del Verano sia il luogo dell’incidente possano essere tornare ad essere colorati presto di biancoceleste. Proprio come piaceva a Daniel.

daniel guerini daniel guerini 7