“IL TOCCO È VOLONTARIO, DOVEVA INTERVENIRE IL VAR” – IL VIDEO DELLE PULIZIE NASALI DI SARRI SCATENA TIFOSI E APPASSIONATI DI CALCIO SUI SOCIAL: “QUANNO VE GIRATE, IL 'COMANDANTE' VE ATTACCA PURE ‘NA CACCOLA DIETRO LA SCHIENA” – IL TECNICO LAZIALE CONTINUA A GRIDARE AL COMPLOTTO E A IPOTIZZARE CHE IL SORTEGGIO DEL CALENDARIO SIA STATO TRUCCATO: "NON HO SOSPETTI, HO DEI NUMERI. CHI DEVE METTERE PALETTI PER IL CALENDARIO HA COMMESSO UNO SBAGLIO. NON È UN CASO MA UN ERRORE UMANO".

COMMENTI SOCIAL ALLE PULIZIE NASALI DI SARRI

lecce lazio sarri

Il tocco è volontario, doveva intervenire il Var

Guardami come Maurizio guarda le sue creature

Acqua e olio, tutto a posto?

Il Comandante Sarri prima ve rompe er grugno, e poi quando ve girate pe annavvene, ve attacca pure na caccola dietro la schiena....

SARRI

Maurizio Sarri non può essere soddisfatto per la sconfitta della Lazio a Lecce per 2-1 e ha bacchettato i suoi ragazzi: "Due goal in due minuti sono la conseguenza di un secondo tempo di livello scadentissimo". L'allenatore dei capitolini ai microfoni di DAZN al termine della gara del Via del Mare: "Abbiamo avuto l'occasione di chiudere la partita ma non sarebbe stato giusto, hanno giocato di più loro. Fase difensiva ridicola, queste sono le conseguenze di un secondo tempo difficilmente accettabile"

maurizio sarri foto mezzelani gmt 007

Ai microfoni di Sky il tecnico dei biancocelesti è tornato anche sulle polemiche relative al calendario: "Non ho sospetti, ho dei numeri. La possibilità che si è verificata nelle prime giornate è dello 0,4%. Chi deve mettere paletti per il calendario ha commesso un errore. Non è un caso ma un errore umano".