Stefano Montefiori per il “Corriere della sera”

neymar 2

La stella brasiliana del Paris Saint-Germain, Neymar Jr, è accusato di violenza sessuale da una donna che ha presentato denuncia alla polizia di San Paolo del Brasile. Il calciatore si difende su Instagram, si proclama totalmente innocente ed evoca «una trappola, spero che mi serva da lezione per il futuro».

Lo scandalo arriva nel peggiore momento per il Psg, che ha fallito la stagione nonostante gli ingenti investimenti del Qatar che dal 2011 è proprietario del club parigino.

Oltre ai (mediocri) risultati sportivi, l' emiro del Qatar Tamim ben Hamad Al Thani tiene molto all' immagine della squadra, che è uno dei modi più efficaci per fare pubblicità nel mondo al piccolo Paese del Golfo impegnato in una sorta di guerra fredda contro i vicini rivali Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti.

la chat tra neymar e la donna che lo accusa di stupro

Anche per questo nel contratto dei giocatori del Psg c' è un «premio etica» per incoraggiarli a comportarsi bene: dal salutare i tifosi a fine partita al rispondere alle richieste di interviste del gruppo Al Jazeera (basato a Doha, in Qatar). Secondo un' inchiesta di Mediapart e di Envoyé Spécial , questi premi (diffusi in tutti i club europei) sono molti alti nel caso del Psg e in particolare di Neymar, che guadagnerebbe fino a 375 mila euro al mese in più mostrandosi quanto più disponibile e corretto possibile.

In questo contesto, le gravi accuse al campione brasiliano sono un colpo duro per tutta la società e l' operazione immagine del Qatar.

La denuncia si riferisce a un incontro avvenuto a Parigi il 15 maggio in una camera dell' hotel Sofitel Arc de Triomphe, sugli Champs Elysées (per coincidenza la stessa catena dell' albergo newyorchese dove ebbe luogo lo scandalo che nel 2011 costò l' Eliseo a Dominique Strauss-Kahn).

neymar

Neymar aveva invitato a Parigi la ragazza conosciuta su Instagram, e lei aveva accettato facendosi pagare la stanza e il biglietto aereo da un collaboratore del giocatore. Secondo la versione della donna, quella sera Neymar è arrivato in camera «in stato di evidente ebbrezza». I due hanno cominciato a parlare e a scambiarsi delle carezze, «ma a un certo punto Neymar è diventato aggressivo e ha fatto ricorso alla violenza per avere una relazione sessuale con la vittima senza il suo consenso», si legge nella denuncia.

Il 18 maggio la donna è tornata a San Paolo del Brasile ed è lì che si è rivolta alla polizia, «perché prima ero scossa e poi preferivo parlare ad agenti del mio Paese e in particolare a quelli che si occupano di violenze sulle donne».

la chat tra neymar e la donna che lo accusa di stupro 1

La reazione del giocatore è arrivata ieri con un accorato video lungo sette minuti su Instagram, dove assicura che è tutto falso. «Sono accusato di stupro. Sono sorpreso, è una cosa orribile e triste, chi mi conosce sa che tipo di persona sono e che non farei mai una cosa simile».

Poi Neymar nel video mostra i messaggi scambiati con la ragazza nei giorni e nelle settimane precedenti all' incontro, «sono cose intime, ma devo renderle pubbliche per dimostrare che sono innocente». Arriva così la lunga chat su WhatsApp tra Neymar e la ragazza, che manda al giocatore commenti e foto espliciti. Il punto però non è se Neymar abbia trascinato di forza la ragazza nella stanza d' albergo (è evidente che non è così), ma se lei all' ultimo momento abbia cambiato idea e Neymar non abbia rispettato la sua volontà. Il padre Neymar da Silva Santos dice che si tratta di un ricatto, e l' avvocato brasiliano del giocatore parla di un «tentativo di estorsione fatto qualche giorno fa dal legale di San Paolo della presunta vittima».

la chat tra neymar e la donna che lo accusa di stupro 2

L' inchiesta si annuncia complessa. La polizia brasiliana ha annunciato che Neymar - in questi giorni in Brasile per la Coppa America - adesso è sotto inchiesta anche per avere divulgato foto intime della ragazza che lo accusa, e che gli verrà confiscato il telefono cellulare perché i suoi dati vengano analizzati.

