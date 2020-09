21 set 2020 00:05

“TRE GOL SONO ANCHE POCHI. SIAMO STATI PAVIDI, PAUROSI” – PIRLO DEBUTTA CON UN TRIS ALLA SAMP. IL KO MANDA SU TUTTE LE FURIE RANIERI: "IMPAZZISCO NEL PERDERE COSI’. I CAMPIONI DELLA JUVE HANNO GIOCATO CON FAME, E NOI NO". E POI BACCHETTA CARESSA: “IO VECCHIO VOLPONE? NO, ESPERTO VOLPONE” - NELLA JUVE DEBUTTO OK PER FRABOTTA - PICCININI ALL’ESORDIO AL “CLUB” DI SKY: “JUVE IN EMERGENZA, A TRATTI MI E’ PIACIUTA…”