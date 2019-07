“I TREMORI DELLA MERKEL? BASTA CHE ORA NON VENGANO A DIRCI CHE E’ INCINTA” – "LA VERITA’" IRONIZZA SUI “REFERTI SOVIETICI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA CANCELLIERA: “SARÀ L'INFLUENZA DELLA DDR, IN CUI È CRESCIUTA POLITICAMENTE (E CON IL CUI GOVERNO HA AVUTO LEGAMI SPESSO CHIACCHIERATI) A SUGGERIRE A 'FRAU ANGELA' DI NEGARE PURE L' EVIDENZA CIRCA IL MALESSERE CHE DA TEMPO L’ACCOMPAGNA NELLE CERIMONIE PUBBLICHE…”

Gustavo Bialetti per “la Verità”

Nell' Urss e nei Paesi del blocco socialista, si sa, la trasparenza non era esattamente il fiore all' occhiello dei governi. Soprattutto su temi sensibili, come le condizioni di salute dei governanti.

Sarà allora l' influenza della Ddr, in cui è cresciuta anche politicamente (e con il cui governo ha avuto legami spesso chiacchierati) a suggerire ad Angela Merkel di negare pure l' evidenza circa il malessere che da tempo l' accompagna nelle cerimonie pubbliche.

Ieri l' ultimo episodio: mentre a lei e al primo ministro finlandese Antti Rinne venivano resi onori militari, testimoni oculari hanno notato il consueto tremore durante l' esecuzione degli inni nazionali, in maniera tuttavia meno evidente rispetto alle precedenti occasioni.

Si tratta infatti della terza volta in poche settimane: aveva già avuto una crisi al castello di Bellevue, il 27 giugno scorso. Nove giorni prima era successo durante l' incontro con il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky. Scavando negli archivi, qualcuno aveva ricordato episodi analoghi anche al congresso della Cdu, nel 2014, e durante una visita ufficiale in Messico.

La linea ufficiale resta tuttavia quella improntata all' incrollabile ottimismo: la leader tedesca, spiegano dal suo staff, sta «benissimo» e «non c' è nessun bisogno di preoccuparsi». «Sono assolutamente convinta di essere in grado di svolgere il mio incarico», ha precisato lei.

Resta tuttavia il problema di spiegare questi continui tremori. La prima volta dissero che era colpa della canicola. La seconda balbettarono qualche altra scusa. Va bene tutto, basta che ora non vengano a dirci che è incinta.

